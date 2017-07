LvivMozArt Festival

18-25 August at Theatres and Open-Air Stages around the city

The spectacular LvivMozArt is a festival of classical music and opera and is the newest addition to Lviv’s busy festival scene. The festival is dedicated to the musical heritage of Mozart’s youngest son, Franz Xaver, who lived and worked in Lviv for 30 years (1808-38) and actively promoted music in the city. He was the founder of Lviv’s first music union, the St. Cecilia Choir Society, which put Lviv on the map alongside other European music centres. Leopolitans are proud that Franz Xaver Mozart is a part of the city’s history and to honour his legacy, are adding this innovative musical tradition as the newest chapter in the city’s rich musical heritage.

As part of the festival’s programme, Leopolitan classical music lovers and guests of the city can enjoy concerts by famous European orchestras and opera singers. In addition to the concerts, the festival will offer a series of workshops and lectures for professional musicians, directors, actors, and people who work in classical music and theatre-related spheres. The programme includes events at Lviv’s Potocki Palace, Dominican Cathedral, St. George’s Cathedral, St. Peter & Paul Garrison Church, Phiharmonic Society Theatre, Opera House, Rynok Square, Art Palace, and even at the Tram Depot. As it was mentioned by the festival’s art director Oksana Lyniv: “It will be an art project uniting top musicians from Ukraine and all over the world”. Lyniv, who left Lviv to become the Chief Conductor at the Graz Opera in Austria, intends to make LvivMozArt an annual festival. While some concerts will require tickets, others will be free of charge. For more information, please visit http://mozart.lviv.ua or www.facebook.com/LvivMozArt.

Фестиваль LvivMozArt

18-25 серпня на сцені театрів та під відкритим небом по місту

Найновіший фестиваль класичної музики та опери LvivMozArt – має стати солідним доповненням до активної фестивальної сцени Львова. Фестиваль присвячений музичній спадщині молодшого сина Моцарта, Франца Ксаверія, який жив і працював у Львові протягом 30 років (1808-38) і активно пропагував музичне мистецтво у місті. Він був засновником першого музичного товариства у Львові – хорового товариства св. Цецилії, яке поставило Львів в один ряд з іншими європейськими музичними центрами. Львів’яни пишаються тим, що Франц Ксавер Моцарт є частиною історії міста і шанують його спадщину, додаючи цю інноваційну музичну традицію, як новий розділ до багатої музичної спадщини міста.

У рамках програми фестивалю любителі класичної музики, львів’яни та гості міста, можуть насолодитися концертами відомих європейських оркестрів та оперних співаків. Окрім концертів, фестиваль запропонує серію майстер-класів та лекцій для професійних музикантів, режисерів, акторів та людей, які працюють у класичній музиці та сферах, пов'язаних з театром. У програмі - події у Львівському палаці Потоцьких, Домініканському соборі, соборі св. Юра, гарнізонній церкві св. Петра і Павла, філармонії, оперному театрі, на площі Ринок, у Палаці мистецтв та навіть у трамвайному депо. "Це буде художній проект, що об'єднує найкращих музикантів з України та всього світу", - каже художній керівник фестивалю Оксана Линів, львів’янка, що стала головним диригентом оперного театру м. Грац в Австрії, і яка має намір зробити фестиваль "LvivMozArt" щорічним. Частина концертів буде безкоштовна, частина за квитками.

Для отримання додаткової інформації відвідайте http://mozart.lviv.ua або www.facebook.com/LvivMozArt.