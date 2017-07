Etnovyr Folklore Festival

23-27 August at Rynok Square and Muzeina Square

The Etnovyr Folklore Festival, which highlights the bright, beautiful, sensual, magical, inspirational, and unforgettable nature of cultures from around the world, has become an enormous success since launching a few years ago. Organised by CIOFF (Organisations of Festivals of Folklore and Traditional Arts), the festival aims to discover talented new performers and to present their skills and multicultural traditions to Leopolitan culture lovers and guests of the city. The festival also hopes to introduce friends with similar interests, to enrich Ukraine’s multicultural culture through the mutual respect of cultural traditions around the planet, to popularise the creative works of youth, and to improve the professional qualifications of art leaders.

This year’s festival will feature spectacular performances by foreign ensembles, parades throughout the heart of Central Lviv, national cuisine presentations, dancing and singing workshops, and so much more! Participating in Etnovyr is a unique chance to demonstrate your creativity to the Leopolitan audience! With many fascinating shows, colourful concerts, and interesting events throughout the festival, eventgoers will not want to miss this fantastic opportunity to be introduced to the cultural and musical traditions of the many participating cultures. For more information, please visit www.etnovyr.org.ua or www.facebook.com/etnovyr.festival.

Фестиваль фольклору "Етновир"

23-27 серпня пл. Ринок та пл. Музейна

Вже вдесяте у Львові відбудеться різнобарвний, різноголосий та незабутній фольклорний фестиваль "Етновир". Вперше фестиваль, метою якого є пошук та виявлення нових талановитих виконавців, а також представлення національних звичаїв та культурних традицій мешканцям інших країн був організований Міжнародною радою організацій фестивалів фольклору та традиційного мистецтва (CIOFF) у 2008 році. Фестиваль також об’єднує людей за інтересами, збагачує багатокультурне тло України через взаємну повагу до культурних традицій різних народів, популяризацію творчості молоді та підвищення професійної кваліфікації діячів мистецтва.

Цього року у програмі традиційно численні виступи іноземних ансамблів, яскраві паради учасників у центрі Львова, презентації (з дегустаціями!) національної кухні різних країн, танцювальні та співочі майстер-класи для всіх вікових категорій та багато іншого! Участь у "Етновирі" - це унікальний шанс продемонструвати свою творчість львівській аудиторії! Усі, хто прийдуть на концерти фестивалю, побачать яскраві виступи колективів та цікаві події та матимуть чудову нагоду ознайомитись із національними та музичними традиціями багатьох культур народів світу. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.etnovyr.org.ua або www.facebook.com/etnovyr.festival.