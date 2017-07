Model Gliders World Championships

23-29 July at the flying field near Lviv (13 km from the city centre)

The 2017 FAI F3K Model Glider World Championships is coming to a flying field near Lviv from 23-29 July. Leopolitan aviation lovers and guests of the city are welcome to attend this spectacular event that will include breathtaking glider flights and plenty of entertaining outdoor activities. A radio-controlled glider is a type of aircraft that normally doesn’t have any form of propulsion. They are able to sustain continuous flight by exploiting the lift produced by slopes and thermals and are controlled remotely from the ground with a transmitter. They can be constructed from a variety of materials, including wood, plastic, polymer foams, and composites, and can vary in wing loading from very light to relatively heavy, depending on their intended use.

International radio-controlled glider competitions are regulated by the Fédération Aéronautique Internationale (FAI), although many countries have their own classes. The 2017 Model Glider World Championships will welcome more than 300 competitors from 30 teams around the world to the Western Ukrainian capital. Eventgoers can see teams compete from as far away as China, Japan, Canada, and the USA. The event is sure to provide guests and participants with unforgettable emotions and memories, so be sure to bring out the whole family. For more information, please visit http://wch2017.f3k.in.ua.

Чемпіонат світу з авіамодельного спорту

23-29 липня аеродром біля Львова (13 км від центру міста)

Чемпіонат світу з авіамодельного спорту FAI F3K відбудеться з 23 по 29 липня на випробуваному полі поблизу Львова, де вже проводились міжнародні змагання з ракетомодельного спорту. Усіх, хто цікавиться авіацією та моделюванням, львів’ян та гостей міста запрошують відвідати цю цікаву подію, де будуть і польоти на висоту й дальність, і безліч розважальних заходів на свіжому повітрі. Радіокерована модель планера - це тип повітряного судна без механічного приводу. Ці моделі утримуються в повітрі завдяки підйомній силі, що створюється завдяки висхідним термічним потокам і дистанційно управляється з землі за допомогою радіопередавача. Вони можуть бути виготовлені з різних матеріалів, як от дерево, пластик, полімерні піни та композити та можуть мати навантаження на крило різної величини, залежно від їх конструкції та призначення.

Міжнародні змагання радіокерованих планерів регулюються правилами Міжнародної авіаційної федерації (FAI), хоча у багатьох країнах є своя власна класифікація. На чемпіонат світу до столиці Західної України з модельного планеризму 2017 року зберуться понад 300 учасників та 30 команд з усього світу. Серед найсильніших – команди з таких країн, як Китай, Японія, Канада, США і, звичайно ж, Україна. У програмі змагань багато цікавих заходів для любителів малої авіації усіх вікових категорій, тож обов'язково приходьте всією сім'єю! Для отримання додаткової інформації відвідайте http://wch2017.f3k.in.ua.