Boykivsky Festyny Ethno-Fest

2-6 August in the village of Yavora

The sixth Boykivsky Festyny Ethno-Festival – held only once every five years (!) – will take place in the Turka region of Lviv oblast from 2-6 August. The Boykos are an ethnic group of Ukrainian highlanders that live along the slopes in the middle of the Carpathian Mountains in the Lviv, Ivano-Frankivsk, and Transcarpathian oblasts. The event’s diverse programming features lectures on green tourism, literary readings, workshops, and an exhibition of locally-crafted goods. But the event really becomes entertaining and merry at the folk concerts, fairs, and when savouring the Boyko traditional cuisine. Festivalgoers from across Ukraine, Europe, North America, and even Australia will surely not want to miss the re-enactment of a jolly Boyko wedding.

Бойківські фестини

2-6 серпня у с. Явора, Турківський р-н

Шості "Бойківський фестини", що проводяться лише один раз на п'ять років, відбудуться з 2 по 6 серпня в с. Явора Турківського району Львівської області. Бойки - це етнічна група українських горян, які проживають уздовж схилів Карпатських гір у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях України. Програма фестивалю насичена й різноманітна – літературні читання, цікаві майстер-класи та виставка виробів народних промислів. Також багатою є розважальна програма з виступами народних колективів, ярмарками і, звичайно ж, традиційною бойківською кухнею. Прибудуть бойки з усієї України, Європи, Північної Америки та навіть Австралії, а найяскравішою подією фестивалю стане, беззаперечно, традиційне бойківське весілля.