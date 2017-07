The Musical Delights of Lyudkevych Fest

8-17 September at locations around the city

Lviv – the Ukrainian festival capital – will host a new musical festival called Lyudkevych Fest from 8-17 September. Dedicated to famed Ukrainian composer, teacher, and musical activist Stanyslav Lyudkevych, the festival will be held at 10 locations and feature 30 artists from across the country at 20 extraordinary musical events. Leopolitan music lovers and guests of the city won’t want to miss out on the concerts, workshops, roundtable discussions, or educational excursions that the festival will also have to offer.

Lyudkevych was born in 1879 in present-day Poland before studying philosophy at the Lviv University until 1907. He worked as a teacher in Lviv and Przemysl before earning his PhD in musicology in Vienna in 1908. Ludkevych was active in the city’s musical scene during his time in Lviv, including as the editor of the city’s ‘Artistic Bulletin’ magazine before finishing his studies. After graduating, he returned to Lviv to help found the M. Lysenko Higher Musical Institute and remained its director until 1915. He stayed on in different roles and worked with the Boyan, Bandurist, and Surma choirs. By 1936, the influential musician became head of the musicological commission of the Shevchenko Scientific Society and finished his 33-year teaching career at Lysenko Institute in 1972. He died in Lviv at the age of 100 and is now buried at Lychakiv cemetery.

The announcement of the new festival came during a special concert in the garden of Lyudkevych’s former house during the Lviv Nights festival. The concert featured a performance on the antique Austrian Franz Wirth grand piano. As Ludkevych was said to be very fond of cats, organisers invited guests to bring their own feline friends. The new festival is organised thanks to the joint efforts of the Collegium Musicum concert agency and Lviv City Council. For more information, please visit http://collegiummusicum.com.ua.

“Людкевич Фест”

8-17 вересня. В концертних залах міста

Львів – українська столиця фестивалів - прийматиме новий музичний фестиваль "Людкевич Фест" з 8 по 17 вересня. Фестиваль, присвячений знаменитому українському композитору, педагогу та музичному діячеві Станіславу Людкевичу, відбудеться у 10 різних залах і в ньому виступлять 30 виконавців з усієї країни у 20 концертах. Львівські любителі музики та гості міста матимуть нагоду відвідати концерти, майстер-класи, дискусії за круглим столом та освітні екскурсії, які також входять до програми фестивалю.

С. Людкевич народився 24 січня 1879 року у м. Ярослав (сучасна Польща), вивчав філософію у Львівському університеті, працював учителем у Львові та Перемишлі до того, як здобув докторську ступінь з музикознавства у Відні 1908 року. Людкевич був активним діячем в музичному житті Львова, зокрема, був музичним редактором журналу "Артистичний вісник " Він був одним із засновників та викладачів Вищого Музичного Інституту ім. М. Лисенка; у 1908-1914 рр. - його директором; на протязі 1919-1939 р. - викладачем теоретичних курсів; а з 1939 до -1972 р. - професором, завкафедрою теорії та композиції Львівської консерваторії. Композитор проводив також активну музично-просвітницьку діяльність. Людкевич працював диригентом хорового товариства "Боян", очолював львівські хори "Бандурист" і "Сурма"; був обраний членом Етнографічної Комісії Наукового Товариства ім. Т. Г. Шевченка. Станіслав Людкевич помер у Львові на 101 році життя і похований на Личаківському цвинтарі.

Анонс нового фестивалю відбувся у програмі фестивалю "Львівські ночі", під час спеціального концерту в саду колишнього будинку Людкевича. Музику виконували на старовинному австрійському роялі фірми Franz Wirth. Оскільки Людкевич, як відомо, дуже любив котів, організатори запрошували гостей приводити своїх чотириногих друзів. Новий фестиваль організований завдяки спільним зусиллям концертного агентства Collegium Musicum та Львівської міської ради. Для отримання додаткової інформації відвідайте http://collegiummusicum.com.ua.