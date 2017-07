Music festival as spectacular summer vacation

Here comes the hot and sizzling July and August – the perfect time for vacations and holidays! People are looking for interesting spots to visit, to see something new and unusual. Beach and seaside resorts are too popular in summer, making it difficult and expensive to make reservations. Instead, Lviv Today encourages you to take a different vacation this summer, one full of rich experiences. Besides all the marvelous places in Ukraine that are certainly worth a visit, you can also visit one of our many nation-wide famous festivals. Ukraine may not be the main destination for foreign music fans, but it offers some very interesting options for mid-range music festivals. Choose whichever of the following it to your liking and, whatever you decide to do, enjoy your summer vacations!

Музичний фестиваль як яскрава літня відпустка

Надходять найспекотніші літні місяці - липень та серпень - ідеальний час для відпусток та подорожей. Люди шукають цікаві місця на карті, щоб побачити щось новенького та незвичайного. У літній період пляжі та приморські курорти дуже популярні, але добратись туди важко й дорого. Натомість Lviv Today закликає своїх читачів провести відпустку цього літа інакше й набратись нових вражень і досвіду. Окрім усіх чудових місць в Україні, які, безумовно, варто відвідати, ви також можете відвідати один із багатьох музичних фестивалів. Може, до України (поки що) й не з’їжджаються тисячами іноземні шанувальники музики різних жанрів, але й у нас не бракує дуже цікавих музичних фестивалів. Вибирайте будь-який з наведених нижче на свій смак, і, як би ви не вирішили, насолоджуйтесь своїми літними канікулами та відпустками!

Faine Misto Music Festival

20-23 July at the Ternopil Hippodrome

Faine Misto is one of the few Ukrainian festivals that combines almost all musical genres – rock, alternative, folk, pop, dance, and even reggae. Held annually since 2013, the festival attracts only the biggest Ukrainian and foreign musicians to one of its five festival stages – the Main Stage, the UFO Stage, the Reggae Stage, and the Light and Dark Stages. This year, more than 50 groups from across Ukraine, Europe, and South America will perform. In addition to the music, there will also be literary evenings at a special amphitheatre featuring the likes of Ukrainian poet and novelist Serhiy Zhadan, Ukrainian travelogue and fiction writer Max Kidruk, Belarusian writer Vital Ryzhkov, and internationally acclaimed Danish writer Claus Ankersen. Leading the musical groups this year is Ukraine’s Eurovision 2017 entrant O. Torvald. Other groups you’ll want to check out include Ukraine’s THMK, the UK’s SKINDRED, Venezuela’s Zardonic, Germany’s Eskimo Callboy, and Finland’s POETS OF THE FALL. Tickets range in price from 520-820 UAH. For more information, please visit www.fainemisto.com.ua or www.facebook.com/fainemisto/.

Музичний фестиваль "Файне місто"

20-23 липня на Тернопільському іподромі

"Файне місто"- один з небагатьох українських фестивалів, що поєднує в собі майже всі музичні жанри - рок, альтернатива, фольк, поп, денс і навіть реггі. Щорічно, починаючи з 2013 р., на п’яти фестивальних сценах – "Main Stage”, “UFO Stage”, “Reggae Stage”, “Lightstage” та “Dark Stage” збираються найвідоміші українські та зарубіжні музиканти. Цього року на фестивалі виступлять понад 50 гуртів з усієї України, Європи та Південної Америки. Окрім музики, у спеціальному амфітеатрі також будуть проводитися літературні вечори за участю українського поета й письменника Сергія Жадана, українського мандрівника та письменника-фантаста Макса Кидрука, білоруського письменника Віталя Рижкова та міжнародно-визнаного датського письменника Клауса Анкерсена. Хедлайнером цього року буде учасник Євробачення 2017 року гурт "О. Торвальд". Серед інших, зокрема, будуть THMK з України, SKINDRED з Великобританії, Zardonic з Венесуели, Ескімо Callboy з Німеччини та POETSOFTHEFALL з Фінляндії. Квитки коштують лише 520-820 грн. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.fainemisto.com.ua або www.facebook.com/fainemisto/.

Carpathian Alliance Metal Festival

28-30 July at Tysovets Ski Resort near the village of Skole (140 km from Lviv)

Like your music on the heavier side? Then the Carpathian Alliance Metal Festival is just for you! This folk, pagan, Viking, and black metal music festival will take place on the territory of the picturesque Tysovets Ski Resort. The biggest metal music festival in Ukraine is a magnet that attracts metal fans from across the country. The program pulls no punches, with leading Ukrainian and international artists and a full range of additional dark-themed services. Black metal, Nu Metal, Metalcore, Thrash Metal, Crust Punk, and Viking Metal are just a few of the genres on display over the three days. Several stages will be crammed to the rafters with a scream-worthy lineup that includes Sweden’s Shining, Finland’s Horna, Norway’s Aura Noir, Poland’s Hate and Cemetery of Scream, Lithuania’s Juodvarnis, and Ukraine’s-own Disarm. Tickets for unlimited entry to the festival area are 1000 UAH.For more detailed information, please visit http://camf.gp-agency.com.ua or www.facebook.com/CarpathianAlliance1.

Carpathian Alliance Metal Festival

28-30 липня у спортивному комплексі Тисовець біля Сколе (140 км від Львова)

Любите важку музику? Тоді Carpathian Alliance Metal Festival – саме для Вас! На території мальовничого спортивного курорту Тисовець відбудеться фестиваль народних, вікінгових та афро-американських металічних музик. Це найбільший фестиваль метал-музики в Україні і він як магніт приваблює металевих фанатів з усієї країни. Програма запропонує слухачам виступи провідних українських та міжнародних виконавців Nu Metal, Metalcore, Thrash Metal, Crust Punk та Viking Metal, і це лише декілька жанрів, що будуть представлені протягом трьох днів. Декілька сцен фестивалю на вибір запропонують виступи найвідоміших гуртів, серед яких Shining (Швеція), Horna (Фінляндія), Aura Noir (Норвегія), Hate and Cemetery of Scream (Польща), Juodvarnis (Литва) та Disarm (Україна). Квитки на необмежений пропуск на фестивальний майданчик - 1000 грн. Для більш детальноі нформації, будь ласка, відвідайте http://camf.gp-agency.com.ua або www.facebook.com/CarpathianAlliance1.

Tustan Medieval Festival

4-6 August at Tustan Fortress in the village of Uruch in the Skole region

The Tustan Fortress, located in the village of Urich, has a special historical aura and has always been a link to Ukraine’s past. So it’s no wonder that back in 2006 one of Ukraine’s most successful medieval festivals was launched here. This year’s Tustan Medieval Festival will take place from 4-6 August and will offer visitors a rich and informative programme on Ukrainian medieval culture while honouring its heroic past. Festivalgoers will be able to enjoy many colourful events throughout the festival, including workshops in archery, dancing, medieval instruments, and ancient folk crafts such as blacksmithing, clay sculpting, weaving, and horse riding. Feel the excitement of knights’ tournaments by taking in fight re-enactments from the 9th to 18th Centuries, thanks to some of Ukraine’s most innovative re-enactment societies. Don’t forget to sample the tasty medieval cuisine while enjoying musical performances by Ukrainian bands! The festival’s highlight just might be the special presentation of Taras Khimich’s historical thriller ‘King Danylo’.For more information, please visit www.facebook.com/festival.tustan.

Середньовічний фестиваль Тустань

4-6 серпня. Фортеця Тустань, с. Урич, Сколівський р-н

Фортеця Тустань, яка знаходиться в карпатському селі Урич, має особливу історичну ауру і завжди нагадувала про славне минуле України. Цілком закономірно, що саме тут в 2006 році розпочався один із найуспішніших середньовічних фестивалів України. Цьогорічний фестиваль "Тустань" відбудеться 4-6 серпня і запропонує відвідувачам багату та інформативну програму про середньовічну культуру та героїчне минуле українського народу. До уваги гостей фестивалю - численні барвисті події серед яких, зокрема, майстер-класи з танців, стрільби з лука, верхової їзди, середньовічних музичних інструментів, а також стародавніх народних ремесел, як от ковальство, гончарство чи ткацтво. Тут можна буде відчути атмосферу лицарських турнірів 9-18 століть, яку відтворять учасники українських товариств історичної реконструкції. А ще можна буде скуштувати страв, приготованих за давніми рецептами, послухати старовинної музики у виконанні музичних колективів. На фестивалі відбудеться також презентація історичного фільму режисера Тараса Хіміча "Король Данило". Для отримання додаткової інформації відвідайте www.facebook.com/festival.tustan.

Woodstock Ukraine 2017

11-13 August at Tsuniv Airdrome (35 km from Lviv)

The Woodstock Ukraine summertime festival will be held for the sixth time on the territory of the Tsuniv Airdrome near Lviv from 11-13 August. This music holiday will feature workshops, theatrical performances, and competitions in addition to all the concerts and gigs. The festival’s slogan of “peace, love, and music” are not just empty words; as Woodstock Ukraine is a meeting place for young people who are against war. The event aims to unite residents from different parts of Ukraine for peace, the development of charitable volunteering in Ukraine, and the popularisation of Ukrainian music and bands. Festival fans likely know that the first Woodstock in 1969 became an act of protest against the war in Vietnam. There are like some similarities between modern Ukraine and the significance of those musical performances. Festivalgoers will enjoy a variety of musical style and can get acquainted with new Ukrainian bands or rock out to more established groups. Woodstock Ukraine is free of charge, however registration is necessary. For more information, or to register today, please visit www.woodstock.in.ua.

Вудсток Україна 2017

11-13 серпня. Цунівський аеродром (35 км від Львова)

Літній фестиваль "Вудсток-Україна" відбудеться вже вшосте з 11 по 13 серпня на території Цунівського аеродрому під Львовом. У цьому музичному святі, окрім всіх концертів та виступів, будуть представлені майстер-класи, театральні вистави та конкурси. Гасло фестивалю "Мир, любов і музика" - це не просто слова, оскільки "Вудсток Україна" є місцем зустрічі молодих людей, які проти війни. Метою заходу є об'єднання жителів різних куточків України заради миру, розвиток доброчинної діяльності в Україні та популяризація української музики та виконавців. Фани фестивалю, напевно, знають, що перший Вудсток в 1969 році став протестом проти війни у В'єтнамі. В цьому аспекті два фестивалі мають подібність і відмінності. Учасники фестивалю зможуть насолоджуватися різноманітними музичними стилями та ознайомитись з новими та давно відомими українськими гуртами. Фестиваль "Вудсток Україна" є безкоштовним, однак реєстрація необхідна. Для отримання додаткової інформації або реєстрації відвідайте www.woodstock.in.ua.

Zaxid fest 2017

18-20 August in the village of Rodatychy, Lviv region

Since its inception in 2009, Zaxid fest has become a powerful art event in Ukraine. The festival promotes musical and artistic ideas in an effort to pull people away from their offices and laptops. The idea behind the festival is to support modern Ukrainian art through music, literature, and theatre, and to take a new step each year towards creating a new, conscious society – a new generation with the capacity to think deeply. Traditionally held in the charming village of Rodatychy in the Lviv region, organisers say that the best way to establish international relations is via music on both sides of the lake and forest. Three stages – Rock, Art, and Keep Calm – will feature bands from across Ukraine, and from as far away as Europe and the USA. Some of this year’s performers include Editors, Dark Tranquility, The Qemists, Pianoboy, and Ukraine’s 2017 Eurovision entry, O. Torvald. With so many performers with different talents, there is sure to be something for everyone. Ticket prices start from 250 UAH.For more information and ticket booking, please visit http://zaxidfest.com/.

Zaxid fest 2017

18-20 серпня. с. Родатичі Львівської обл.

З часу свого заснування у 2009 році Zaxid fest став помітною мистецькою подією в Україні. Фестиваль просуває музичні та художні ідеї, спрямовані на те, щоб відірвати людей від офісів та ноутбуків. Ідея фестивалю полягає в тому, щоб підтримувати сучасне українське мистецтво через музику, літературу й театр, а також робити кроки щороку для створення нового покоління, яке здатне глибоко замислитися. Фестиваль традиційно проводяться в селищі Родатичі Львівської області. Його організатори кажуть, що найкращим способом встановлення міжнародних відносин є музика по обидва боки озера та лісу. На трьох сценах - Rock, Art і Keep Calm - будуть представлені гурти з усієї України, а також з Європи та США. Серед цьогорічних виконавців, зокрема, Editors, Dark Tranquility, The Qemists, Pianoboy та учасник Євробачення 2017 О. Торвальд. З таким широким вибором виконавців з різними талантами обов'язково знайдеться щось для кожного. Ціни квитків від 250 грн. Для отримання додаткової інформації та бронювання квитків відвідайте http://zaxidfest.com/.

Z-Games Sports & Music Festival

21-27 August at Zatoka Beach in the Odesa oblast

Extreme sports, live music by famous bands from across Ukraine and around the world, unforgettable beach parties with the coolest party crowd around, and a surfing festival atmosphere right here at home – this is what the Z-Games are all about! Attracting more than 10,000 participants and guest each year, this funky festival, held annually since 2010, is considered one of the greatest sports and music events in all of Eastern Europe. The festival mixes together some of the world’s most popular sports alongside some of the latest sporting trends, but the Z-Games aren’t just for the athletes. The festival gives amateurs the chance to plunge into the world of extreme sports and experience maximum adrenaline for themselves. No matter where your interests are – skateboarding, MTB, BMX, rollerblading, skimboarding, kitesurfing, bouldering, slacklining, freerun/parkour, freesby, or even breakdancing – you’re sure to find something just right for you at the Z-Games! Best of all? The fabulous cash prizes! But you won’t want to miss the eye-popping musical program featuring some great artists and DJs. Enjoy a live concert each day at sunset, followed by top sets by some of the world’s leading DJs by night. Festival entrance requires a special personal pass. You can find out more and check out the event’s line-up at www.z-games.com.ua.

Спортивно-музичний фестиваль Z-Games

З 21 по 27 серпня на пляжі в Затоці (Одеська обл.)

Екстремальні види спорту, живі виступи українських і всесвітньо-відомих виконавців, незабутні пляжні вечірки і неймовірна тусовка - атмосфера справжнього серф-фестивалю не де-небудь по телевізору, а зовсім поруч, на Z-Games! Фестиваль Z-Games проводиться в Україні щорічно, починаючи з 2010 року, і по праву є найбільшою спортивно-музичною подією у всій Східній Європі, збираючи понад 10 тисяч учасників і глядачів. Він об'єднує в собі найпопулярніші активні види спорту і розвиває світові спортивні тенденції! При цьому Z-Games - подія не тільки для спортсменів. Перш за все - це можливість зануритися в справжній світ драйву і екстриму тим, хто цього ніколи не робив, і насолодитися атмосферою 100% -го адреналіну. Скейтбординг, MTB і BMX, роллерблейдінг, кайтсерфінг, скімбординг, боулдерінг (скелелазіння), слеклайн, фріран і паркур, фрізбі, брейк-данс і багато іншого - для професіоналів, аматорів і тих, хто хоче вперше побачити вживу, і взяти участь. Унікальні спортивні конструкції і значний призовий фонд! Музична програма - вибуховий мікс з кращих артистів і діджеїв! Кожен день на заході сонця - живі концерти зірок української та світової сцен. Щоночі - сети від топових світових діджеїв. Вхід на всі дні фестивалю тільки по особистій візі. Слідкуйте за оновленнями Line Up цього року на www.z-games.com.ua

Koktebel Jazz Festival

24-27 August in Chernomorsk (Odesa Region)

The popular holiday destination of Chernomorsk in the Odesa region is the host for this year’s chic Koktebel Jazz Festival from 24-27 August. From its roots as a private initiative of founder DmitriyKiselev back in 2003, Koktebel has become a huge movement that greatly influences the world of European jazz music. Traditionally held in Crimea, the festival was forced to relocate to the Odesa region in 2014 after Russia’s illegal annexation of Crimea. This is the second straight year the festival will be held in Chernomorsk, a well-developed coastal area with plenty of shops, markets, restaurants, and pubs to ensure an unforgettable stay for every visitor! Sparkling performances, outstanding gigs, and an audience-oriented atmosphere await those that make the journey to Koktebel – one of the few remaining premium jazz festivals that requires no entrance fee.

Koktebel has become famous throughout Europe for the acts it draws, and visitors from across Europe will again be delighted with the programme. This year’s headliner is the Asian Dub Foundation, an English electronica band that combines musical styles such as rapcore, dub, dancehall, and raga. Unlike many electronic music acts, the group also includes traditional rock instruments like the electric bass and guitar, thanks to the influence of punk rock. Their music is known for its deep, dub-inspired bass lines, guitar riffs inspired by the traditional Indian ‘sitar’ instrument, and fast rapping. Another special festival guest is Stefan Hantel, better known as Shantel. This Germany-based DJ is known for his work with gypsy brass orchestras, DJing, and remixing traditional Balkan music with electronic beats. Ticket prices range in price from 390-1090 UAH.For more information, or to book your tickets today, please visit www.koktebel.info or join www.facebook.com/koktebeljazz.

Джазовий фестиваль "Коктебель"

24-27 серпня в Черноморську (Одеська обл.)

Популярне місце літнього відпочинку, м. Чорноморськ в Одеськійобласті з 24 по 27 серпня стане місцем проведення цьогорічного джазового фестивалю "Коктебель". Від самого початку, як приватна ініціатива свого засновника Дмитра Кисельова у 2003 році, "Коктебель" став потужним рухом, що сильно впливає на світ європейської джазової музики. Фестиваль традиційно проводився в Криму, але був змушений переїхати до Одеської області у 2014 році після незаконної анексії Криму Росією. Це вже другий рік поспіль фестиваль пройде в Чорноморську, добре розвиненому приморському районі з безліччю магазинів, ринків, ресторанів та пабів, що забезпечить незабутні враження для кожного гостя. Яскраві виступи на кількох сценах, незабутні концерти та дружня атмосфера чекають на всіх, хто приїде на це свято джазу на березі моря – один з небагатьох престижних джазових фестивалів, де вхід - безкоштовний.

"Коктебель" став відомим у всій Європі своїми акціями, і гості з усієї Європи знову будуть захоплюватись програмою. Хедлайнером цього року буде Asian Dub Foundation, електронний гурт, що поєднує такі музичні стилі, як rapcore, dub, dancehall та raga. На відміну від багатьох електронних музичних гуртів, Asian Dub Foundation також використовуєтрадиційні рок-інструменти, як от електричні соло та бас гітара, завдяки впливу панк-року. Їхня музика відома своїми глибокими бас-лініями в стилі Dub, гітарними рифами, натхненними традиційним індійським інструментом "ситар", та швидким репом. Іншим спеціальним гостем фестивалю буде Стефан Гантель, більш відомий як Шантель. Цей ді-джей, що базується в Німеччині, відомий своєю роботою з циганськими духовими оркестрами, DJing та реміксами традиційної балканської музики з електронним бітом. Ціни квитків на всі смаки - від 390 до 1090 грн.Отримати додаткову інформацію або замовити квитки можна тут: www.koktebel.info або приєднуйтесь до www.facebook.com/koktebeljazz.

Respbulica FEST 2017

1-3 September at Virmenska Square in Kamyanets-Podilskyi (270 km from Lviv)

Respublica FEST is a festival of modern street art in all of its manifestations: music, photography, dance, graffiti, and more. With more than 10,000 visitors each year, it is considered to be one of the biggest music and street art festivals in Ukraine. In fact, Traveling Marketing 3D named it one of the “100 best events for Ukrainian tourism” and it is the only Ukrainian representative of Google’s Street Art Project. The festival aims to popularise public activism and volunteering through the step-by-step transformation of depressed city districts into museums of social and territorial art.

The festival features four stages adjacent to Kamyanets-Podilskyi’s tremendous 14th Century fortress where all of the performances by the top Ukrainian and foreign singers will take place. Over 30 bands from across Ukraine and around the world will perform, including the likes of Vivienne Mort, PANIVALKOVA, Small Depo, The HYPNOTUNEZ, and Sectorial. The festival will also see some of the country’s best street artists decorate abandoned buildings in different districts throughout the city. Literary readings, street art workshops, a fair of handmade items, and rock concerts are all included for the 400 UAH four-day admission fee.For more information, please visit http://respublicfest.com.

Респбуліка ФЕСТ 2017

1-3 вересня на пл. Вірменській у Кам'янці-Подільському (270 км від Львова)

"Республіка ФЕСТ" - це фестиваль сучасного вуличного мистецтва у всіх його проявах: музиці, фотографії, танці, графіті та багато іншого. Збираючи щороку понад 10000 відвідувачів, фестиваль вважається одним з найбільших в Україні фестивалів музики та вуличного мистецтва. Видання Traveling Marketing 3D назвало його однією зі "100 найкращих подій для українського туризму", "Республіка ФЕСТ" - єдиний український представник в проекті Google Street Art. Фестиваль має на меті популяризацію громадської активності та волонтерства шляхом поетапної трансформації депресивних міських районів у музеї соціального й територіального мистецтва.

Фестиваль проходитеме на 4 сценах, біля величезної фортеці 14 століття Кам'янця-Подільського, де відбудуться всі виступи провідних українських та іноземних співаків. Виступлять понад 30 гуртів з усієї України та світу, серед яких, зокрема, Vivienne Mort, PANIVALKOVA, Small Depo, The HYPNOTUNEZ та Sectorial. На фестиваль також прибудуть деякі з найкращих вуличних художників країни, які прикрасять покинуті будівлі в різних районах по всьому місту. Літературні читання, майстер-класи з вуличного мистецтва, ярмарок предметів ручної роботи та рок-концерти – все це включено у ціну квитка всього за 400 грн. Для отримання додаткової інформації відвідайте http://respublicfest.com.