CRUISE COLLECTION BY ROKSOLANA BOGUTSKA

On May 19th at 19.00 Lviv’s museum-cultural complex “Lvivarnya” will play host for the presentation of cruise collection 2017 by recognized Ukrainian designer Roksolana Bogutska. The fashion collection will feature colorful mix of modern trends and authentic Ukrainian ethno motifs. As designer’s main inspiration came ancient Borschivska embroidery, which became basis for the author’s cuts and prints. All outfits by Roksolana Bogutska are made from exclusive natural fabrics: silk, chiffon and leather, while great deal of embroidery, hand-made leathery wickerwork make the fancy image truly perfect.

Successful combination of folk patterns with present day tendencies make fashion collections by Roksolana Bogutska exquisitely feminine, romantic and elegant!

ПОКАЗ КРУЇЗНОЇ КОЛЕКЦІЇ ROKSOLANA BOGUTSKA

19 травня 2017 року о 19:00, у львівському музейно-культурному комплексі “Львіварня” відбудеться показ круїзної колекції 2017 відомого українсьнського дизайнера Роксолани Богуцької.

Колекція побудована на яскравому поєднанні сучасних трендів та автентичних українських етномотивів. Головним натхненням дизайнера стала старовинна борщівська вишивка, на основі якої розроблені авторські принти. Одяг від Роксолани Богуцької виконаний виключно з натуральних матеріалів : шовку,шифону та шкіри, а велика кількість вишивки, шкіряних плетінь ручної роботи ідеально довершують образ.

Поєднання етномотивів та сучасних тенденцій робить образ від Роксолани Богуцької надзвичайно жіночим, романтичним та елегантним!