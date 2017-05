ONUKA in Lviv

May 30that 19:00 at the Malevich Concert Arena & Night Club (2 Chornovola Ave.)

Lviv’s Malevich Concert Arena & Night Club will host one of Ukraine’s hottest rock groups – ONUKA – in concert on May 30th. The band was formed in 2013 when Eugene Filatov (aka The Maneken) partnered with NataZhyzhchenko, the former vocalist of Ukraine’s Tomato Jaws. In Ukrainian, Onuka means ‘granddaughter’. It is a tribute to Zhyzhchenko’s grandfather and renowned folk-instrument maker, OleksandrShlionchyk. She started Tomato Jaws with her brother, and remained active for 11 years. Many of their songs were remixed by Filatov – which led to their collaboration on ONUKA. The band’s sound includes electronic drums, trombones, French horns, and the Ukrainian folk instruments bandura and sopilka. Zhyzhchenko believes that old traditions and classic folk instruments – like the ones she uses – disappeared under the Soviet Union. ONUKA’s debut album was released in October 2014 and quickly became the best-selling record of the month on iTunes Ukraine. Their first EP, ‘Look’, debuted at #1 and they released their second, ‘Vidlik’, last February. Zhyzhchenko cites the Chornobyl disaster and its impact on Ukraine as a major influence on the album. Vidlik means a new beginning, or countdown. Tickets cost 290 UAH.

For more information and ticket booking, please visit kasa.in.ua or call (032)295-9590.

Onukaз концертом у Львові

30 травня.19:00

Нічний клуб Malevich Concert Arena (пр. Чорновола, 2)

У львівському нічному клубі "Malevich Concert Arena" 30 травня виступить одна з найпопулярніших рок-груп України - Onuka. Групу створили у 2013 році Євген Філатов (він же The Maneken) в партнерстві з Натою Жижченко, колишньою вокалісткою гурту Tomato Jaws. Назва Onuka - це данина дідові Нати - відомому майстру народних інструментів, Олександру Шльончику. Гурт Tomato Jaws Ната Жижченко заснувала зі своїм братом, і разом вони виступали протягом 11 років. Багато з їхніх пісень були реміксовані Філатовим – що й призвело до їх співпраці в проекті Onuka. Звучання групи включає в себе електронні барабани, тромбони, французький ріжок, і українські народні інструменти – бандуру й сопілку. Жижченко вважає, що старі традиції і класичні народні інструменти - як ті, що вона використовує у своїй творчості - зникали в Радянському Союзі. Дебютний альбом Onuka був випущений в жовтні 2014 року і швидко став найбільш продаваним альбомом місяця на Itunes Україна. Їх перший міні-альбом "Look", дебютував як № 1, а свій другий міні-альбом "Відлік" вони випустили в лютому минулого року. Onuka вважає, що Чорнобильська аварія та її наслідки для України мали великий вплив на вміст альбому. Вартість квитків - 290 грн.

Додаткову інформацію та замовлення квитків, знайдете тут: kasa.in.ua або телефонуйте (032) 295-9590.