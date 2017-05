Electronic Music Guru ATB in Lviv

June 3rdat 21:00 at Arena Lviv (199 Stryiska St.)

Attention clubbing connoisseurs! Only a few international artists have succeeded in making such a lasting name on the international dance scene that the man headlining Lviv’s June 3rd concert at Arena Lviv – ATB. Also known as Andre Tanneberger, he is a German DJ, musician, and producer of trance music best known for his smash hit 9PM (Til I Come). Voted as the #11 DJ in the world by the authoritative DJ Mag in 2009, ATB has always been known for getting close to his fans. You can tell by his social media numbers – he has over 1.5 million followers worldwide!

His electrifying music thrills generation after generation all over the world in the fast-moving EDM scene, as his packed tour diary attests. ATB’s albums and compilations invariably shoot to gold and platinum status within weeks. His last disc – Sunset Beach DJ Session – entered the charts at #5. He now has 26 gold and 15 platinum discs hanging on his studio wall. He released his 10th album – next – on April 21st, which is available as a double-disc CD, Limited Edition Box, or 12” double-vinyl package. Tickets range in price from 299-599 UAH.

For more details, please visit gastroli.ua or call (080)050-7577.

Гуру електронної музики у Львові

3 червня о 21:00 на стадіоні "Арена Львів" (вул. Стрийська, 199)

До уваги шанувальників електронної музики! Мало хто з представників цього музичного жанру досяг такої слави на міжнародній танцювальній сцені, як хедлайнер концерту на львівському стадіоні "Арена Львів" 3 червня Андре Таннебергер, німецький ді-джей, музикант і продюсер транс музики. Таннебергер, якого всі його прихильники знають як ATB, найкраще відомий своїм хітом 9PM (Til I Come). Авторитетний журнал DJ Mag у 2009 році визнав ATB № 11 у світі. Музикант завжди намагається бути ближчим до своїх шанувальників, про що свідчить кількість його фанів по всьому світу – понад 1,5 мільйона!

Його електризуюча музика захоплює покоління за поколінням прихильників електронної танцювальної музики в усьому світі, про що свідчить надзвичайно щільний розклад його турне і те, що збірки ATB незмінно отримують статус золотих і платинових за кілька тижнів. Його останній диск - Sunset Beach DJ Session - увійшов до чартів на топовій 5 позиції. Тепер він є володарем 26 золотих і 15 платинових дисків, які прикрашають стіни його студії. Він випустив свій 10 альбом NEXT 21-го квітня в трьох варіантах - подвійного CD, Limited Edition Box, та 12" подвійний вініловий сет. Квитки коштують 299-599 грн.

Для отримання більш детальної інформації відвідайте gastroli.ua або зателефонуйте (080) 050-7577.