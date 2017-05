Kosmoviziya Children’s Festival

June 1-4 atLviv Art Palace (17 Kopernika St.)

Lviv’s Art Palace is the place to be from June 1-4 as it hosts the Kosmoviziya Children’s Festival: Superheroes and Books Nebula. This cultural celebration is not just for children, the family-friendly atmosphere will extend the joy of learning to parents and adults as well. The festival hopes to encourage learning and self-education from a young age to help raise a generation of leaders, scholars, and professionals that will contribute to the development of their societies. Kozmoviziya includes plenty of educational and cultural activities aimed at popularising the reading of children’s books and the development of their publishing. Activities include presentations from children’s book publishing houses, literary quests, meetings with writers, film screenings, sports activities, book competitions, charity events and, of course, a large book fair.

Come along to hear your favourite authors speak about your favourite books, join a whole array of workshops tailored to the event’s young guests, or even learn how to create your own comic book! Kick off your summer of reading with a full day of music, storytelling, arts and crafts, scientific exploration, food, and fun at the Kozmoviziya Children’s Festival!

For more event information, please visit bookforum.ua or facebook.com/lviv.bookforum.

Дитячий форум "Космовізія"

1-4 червня. Львівський Палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

До міжнародного Дня захисту дітей 1-4 червня у просторих залах Палацу мистецтв відбудеться Дитячий форум "Космовізія": Супергерої і книжкова Туманність. Це культурне свято не тільки для дітей, а й цілої сім'ї – у дружній атмосфері тут зможуть відчути радість навчання і батьки і дорослі. Метою цього фестивалю є стимулювання навчання і самоосвіти у ранньому віці, щоб допомогти виростити покоління лідерів, вчених і фахівців, які будуть сприяти розвитку своїх громад. У програмі форуму - безліч освітніх і культурних заходів, спрямованих на популяризацію читання і публікацію хороших дитячих книг. Програма надзвичайно різноманітна - тут і презентації дитячих книжкових видавництв, літературні квести, зустрічі з письменниками, кінопокази, спортивні заходи, книжкові конкурси, благодійні заходи і, звичайно ж, велика книжкова виставка-ярмарок.

Приходьте, щоб почути й побачити ваших улюблених авторів, які розповідатимуть про ваші улюблені книги; взяти участь у майстер-класах навіть для наймолодших учасників заходу або дізнатися, як створити свій власний комікс! Літо починається зі свята читання, з музикою, оповіданнями, творами декоративно-прикладного мистецтва – усе це на Дитячому форумі "Космовізія!

Більше детальної інформації можна знайти тут: bookforum.ua або facebook.com/lviv.bookforum.