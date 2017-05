Ukrainian Folk Dancers to Amaze Lviv

May 29th at 19:00 at Lviv’s Opera & Ballet Theatre (28 Svobody Ave.)

Ukraine’s iconic P. Virsky National Folk Dance Ensemble will stop in Lviv on May 29 as they wow audiences across Ukraine on their Spring 2017 national tour. The Kyiv-based world-famous folk dance company is renowned for its innovative approach to the art form. Formed in 1937 by PavloVirsky and MykolaBolotov, the group was guided by its eponymous founder until his death in 1975. Since 1980, the company’s artistic direction has been in the talented hands of MyroslavVantukh, one of Virsky’s disciples and a man that shares his ambition to create dances that embrace historical Ukrainian dance traditions while at the same time being modern and innovative.

During the company’s long career, it has performed extensively around the world. Virsky’s concerts are known for their energy, intensity, and unmistakeable Ukrainian spirit. The group has a well-deserved reputation for being one of the world’s singularly most amazing entertainment spectacles on stage. Be sure to come out and admire this truly magnificent performance by some of the world’s most brilliant Ukrainian dancers. Tickets range in price from 80-450 UAH.

For more information, or to book your tickets today, please visit gastroli.ua.

Ансамбль ім. П. Вірського знов у Львові

29 травня о 19:00 в Театрі опери та балету (пр. Свободи, 28)

Національний ансамбль народного танцю України ім. П. Вірського виступить у Львові 29 травня в рамках весняного туру Україною. Всесвітньо відомий ансамбль народного танцю з Києва славиться своїм інноваційним підходом до художньої форми, яскравим образами, створеними засобами танцю. Заснований у 1937 році Павлом Вірським та Миколою Болотовим, ансамбль діяв під керівництвом свого засновника аж до його смерті у 1975 р. Художнім керівником ансамблю починаючи з 1980 року є Мирослав Вантух, один з учнів Вірського, який розділяє його прагнення створювати танці, які будуть охоплювати історичні українські танцювальні традиції, і в той же час будуть сучасним та інноваційними.

На своєму довгому творчому шляху ансамбль виступав по всьому світу. Концерти ансамблю Вірського відомі своєю енергією, запалом і справжнім українським духом. Танцюристи ансамблю мають заслужену репутацію одного з найдивовижніших розважальних видовищ на світовій сцені. Запрошуємо львів’ян та гостей прийти й помилуватися виступом одного з найяскравіших українських танцювальних ансамблів. Квитки коштують від 80 до 450 грн.

Знайти додаткову інформацію або замовити квитки можна тут: gastroli.ua.