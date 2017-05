Bukovel Sprint Triathlon Cup

May 27that Bukovel Resort (Ivano-Frankivsk Oblast)

The beautiful Bukovel Resort in the Carpathian Mountains will play host to the Bukovel Sprint Triathlon Cup, a multi-stage competition involving the completion of three continuous and sequential endurance disciplines, on May 27th. While many variations of the sport exist today, the triathlon in its most popular form involves swimming, cycling, and running in immediate succession over various distances. Triathletes compete to finish the course in the fastest time, including timed ‘transitions’ between the different components.

The Bukovel Sprint Triathlon Cup will see the racers complete a 750m swim through the crystal clear Lake of Youth, followed by a 20 km cycle along the picturesque Bukovel-Yablunytsya road, before finishing with a 5 km run through the lush territory of the resort. The competition will see both single and relay races, so whether you’re a beginner, a more seasoned athlete, or a trained professional, don’t miss out on this opportunity to experience the incredible scenery and athletic challenge that is the Bukovel Sprint Triathlon Cup. Participation fee is 300 UAH for the standard race, and 400 UAH per person for the relay.

Competition Schedule

10:00 – Registration

11:30 – Pre-Race Briefing

12:00 – Races Begin

15:00 – Banosh Party

16:00 – Awards Ceremony

For more information, please visit bukovel.com.

Буковель спринт-триатлон

27 травня. Курорт "Буковель" (Івано-Франківська область)

Відомий гірський курорт "Буковель" в Карпатах 27 травня буде приймати найвисокогірнішів Україні змагання Bukovel Sprint Triathlon Cup - один із перших триатлонів українського національного календаря, що з кожним роком набуває популярності серед прихильників цього непростого виду спорту, який потребує неабияких зусиль – фізичних і духовних. Сьогодні існують різні варіанти цього виду спорту, але найпопулярніший включає в себе плавання, їзду на велосипеді та біг, і все це одне за другим. Переможцем стає той, хто подолає всі три дистанції найшвидше з найкоротшими перервами між етапами.

У цих змагання "залізних" чоловіків та жінок, що проводяться вже втретє, спортсменам доведеться проплисти 750 м через озеро Молодість, проїхати 20 км з перепадом висот 600 м на велосипеді уздовж живописної траси Буковель-Яблуниця, а потім ще й пробігти 5 км по території курорту. Будуть змагатись окремі спортсмени і команди, до участі допускаються як новачки, так і досвідчені атлети з міжнародним досвідом, тож не пропустіть такої нагоди на власні очі побачити сильних духом і тілом людей на тлі чудових карпатських краєвидів або навіть позмагатись з ними. Вартість участі складає 300 грн. для стандартних перегонів, і 400 грн. за участь в естафеті.

Розклад змагань

10:00 – Реєстрація

11:30 - передстартовий брифінг

12:00 - старт усіх категорій,

15:00 - Банош Party

16:00 - Церемонія нагородження

Шукайте додаткову інформацію тут: bukovel.com.