Hockey Day in Lviv

A hockey game between the Canadian Armed Forces team – military troops of Operation UNIFIER stationed at the Yavoriv training grounds in Lviv region – and our own Galician Lions took place on 23 February at the central skating rink on Rynok Square. Encouraged by locals and hockey fans, both teams showed great spirit and camaraderie during the game that ended in a 6-6 tie. After a scoreless overtime, the game went to a shootout where the Lions goaltender turned out to be a bit faster than his Canadian counterpart, winning the game for his team 3-2. The National Academy of Land Forces’ military orchestra entertained the crowd with arena music and marching songs to add to the hockey atmosphere. With Lviv bidding for the 2030 Winter Olympic Games, hockey is increasingly gaining popularity in the Western Ukrainian capital.

У Львові відзначили День хокею

Хокейний матч між командою збройних сил Канади, учасниками операції UNIFIER, що проходить на Яворівському полігоні - та "Галицькими левами" відбувся 23 лютого на штучній ковзанці, що на площі Ринок. Підтримувані місцевими жителями та шанувальниками хокею, обидві команди проявили спортивний дух і товариськість під час гри, яка закінчилась з рахунком 6:6. Оскільки додатковий час також закінчився безрезультатно, була проведена серія буллітів, у якій воротар "Левів" виявився спритнішим, ніж його канадський колега, і вивів свою команду вперед – 3:2. Військовий оркестр Національної академії сухопутних військ створював святкову атмосферу, виконуючи популярні мелодії та марші на радість численних глядачів. Як ми вже знаємо, Львів подав заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2030 року і Україна, щоб мати можливість виставити свою власну хокейну команду, все більше розвиває популярність цього мужнього виду спорту в нашій країні.