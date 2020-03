Lviv’s Women Wrestlers Shine

Lviv’s women wrestlers dazzled at the European Wrestling Championships in Rome last month, leading the Ukrainian team to eight medals – one gold, three silver, and four bronze – in 10 weight classes. Lviv’s former world champion Yuliya Tkach led the way, with a thrilling 2-1 victory over Russia’s Inna Trazhukova in the 62 kg freestyle gold medal final. Showing that Lviv’s women wrestlers will be a force to be reckoned with at the 2020 Olympic Games in Tokyo, Oksana Livach took silver in the 50 kg freestyle event, Solomiia Vynnyk also won silver medal in Women's Freestyle 55 kg competition, Anhelina Lysak won bronze in the 59 kg freestyle class, and former world champion Alla Cherkasova captured bronze in the 68kg freestyle tournament. For her dazzling performance in Rome Yuliya Tkach was also named Athlete of February. Way to go ladies!

Як борються львівські жінки

Минулого місяця львівські борчині дуже вдало виступили на чемпіонаті Європи з боротьби в Римі, де українська збірна завоювала вісім медалей - одну золоту, три срібні і чотири бронзові - у 10 вагових категоріях. Колишня чемпіонка світу львів’янка Юлія Ткач здобула золоту медаль і перемогу в категорії до 62 кг над росіянкою Інною Тражуковою у вільній боротьбі. Маючи на прицілі Олімпійські ігри 2020 року в Токіо, Оксана Лівач у в категорії до 50 кг у вільній боротьбі взяла срібло, Соломія Винник теж здобула срібло у ваговій категорії до 55 кг, Ангеліна Лисак завоювала бронзу в категорії до 59 кг також у вільній боротьбі, а колишня чемпіонка світу Алла Черкасова здобула бронзу ще й у категорії до 68 кг. За свій пекрасний виступ у Римі Юлія Ткач також була обрана спортсменкою лютого. Наші дівчата - молодці!