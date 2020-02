Leopolitan Wrestler Triumphs

Leopolitan wrestler Angelina Lysak was named January’s Athlete of the Month for her thrilling victory in the 59kg women’s wrestling division at a 2020 Ranking Series of Tournaments in Rome in January. Featuring all of wrestling’s divisions – Freestyle, Greco-Roman, and Women’s – the tournaments influence seeding for this summer’s 2020 Olympic Games in Tokyo, Japan. Congratulations Angelina!

Львів’янка побореться на олімпіаді

Львівська борчиня Ангеліна Лисак була визнана спортсменкою місяця у січні за її яскраву перемогу в категорії до 59 кг у рейтингових змаганнях в січні 2020 року в Римі. Цей турнір, в якому були представлені всі види боротьби - вільна, греко-римська та жіноча, визначив претендентів на участь у Олімпійських іграх 2020 року в Токіо. Вітаємо, Ангеліно!