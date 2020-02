Leopolitan Wins double gold

Leopolitan long-distance runner Sofia Yaremchuk continues to shake Italian sports world. On January 12th she claimed gold in the Terni Half Marathon, in which she showed spectacular time 1:10:33 to cover 21 097 meters. This result became personal best achivemet for Sofia at the mentioned distance. “I’m very pleased with my performance and with personal record as well” said Sofia. “Three years ago I could only dream for such incredible result. And now it is completely real and I feel that I can run even faster.” Totally in this half marathon even took part over 600 participants from 16 countries.

As the next sports challenge for Sofia came Corrida di San Geminiano in Modena that took place on January 31st. The event featured quite unusual 3.350 km distance, however for Sofia it felt easy and smooth as she finished on the first place with excellent result of 44:08 min. Congratulations Sofia!

Два золота Софії Яремчук

Львів'янка Софія Яремчук продовжує підкорювати легкоатлетичні старти в Італії. Спочатку був старт в італійськомі Терні, де відбувся напівмаратон Terni Half Marathon. Першою у жіночому забігу стала наша Софія Яремчук. Вона подолала 21 097 метрів за 1:10:33. Цікаво, що такий результат став найкращим у кар’єрі українки на цій дистанції. "Я дуже задоволена своїм виступом і особистим рекордом, - сказала Софія. - Три роки тому я тільки могла мріяти про такий результат. Зараз для мене він цілком реальний і я відчуваю, що можу бігти швидше.” Загалом у напівмаратоні 12 січня взяли участь понад 600 учасників із 16 країн.

Наступним був старт на Corrida di San Geminiano у Модені. Довжина дистанції була трохи незвична(13.350 км), але це не завадило Софії Яремчук продемонструвати чудовий рівень готовності, фінішувати першою з часом 44:08 на фініші і не залишити суперницям жодного шансу. Браво Софія!