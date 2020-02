Mahuchikh Sets Record at Lviv’s Demyanyuk Memorial

Ukrainian high jumper Yaroslava Mahuchikh broke the world indoor U20 high jump record at the Oleksiy Demyanyuk Memorial High Jump tournament at Lviv’s University of Physical Culture last month. Just four months removed from a silver medal at the World Championships in Doha, where she cleared 2.04m, Mahuchikh cleared 2.01m to set the record. The new mark topped her previous best by two centimetres and eclipsed the record previously held by teammate Yuliya Levchenko by one centimetre. The tournament is named after Ukrainian high jumper Oleksiy Demyanyuk, who had the world’s best jump in 1981 at 2.33 metres and finished 11th at the 1980 Summer Olympic Games in Moscow. His son Dmytro is also a high jumper and helped organise the competition.

Рекорд на меморіалі О. Дем'янюка

Українська стрибунка в висоту з Дніпра Ярослава Магучіх минулого місяця побила світовий рекорд в залі в категорії U20 на турнірі пам’яті Олексія Дем'янюка у Львівському університеті фізичної культури. Минуло лише чотири місяці після здобуття нею срібної медалі на чемпіонаті світу в Досі з результатом 204 см. Нове досягнення перевищило її попередній рекорд на два сантиметри і рекорд її товаришки по команді Юлії Левченко на один сантиметр. Турнір названий на честь українського стрибуна Олексія Дем'янюка, який у 1981 році подолав планку на висоті 233 см і посів 11 місце на літніх Олімпійських іграх 1980 року в Москві. Його син Дмитро також є стрибуном у висоту і допоміг організувати ці змагання.