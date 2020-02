Leopolitan Cyclist Wins Bronze

The UCI Track Cycling World Cup finished its season with its sixth and final event last month in Milton, Canada. More important than ever with valuable Olympic qualifying points on the line, Lviv’s Olena Starikova used a Top 10 finish in Canada to finish third overall in the World Cup standings. Next up is the UCI World Championships in Berlin from 26 February – 1 March. With World Championship and European Games silvers under her belt in 2019, the speedy cyclist is in good shape to not only qualify for Tokyo 2020 – but to compete for a medal! Congratulations Olena!

Бронза львівської велосипедистки

Чемпіонат світу з велотреку UCI завершив свій сезон шостим і останнім заходом минулого місяця в канадському місті Мільтон. У боротьбі за важливіші, ніж будь-коли, цінні олімпійські кваліфікаційні бали, львів’янка Олена Старикова увійшла в "Топ-10" в Канаді, посівши третє місце в загальному заліку Кубка світу. Наступними змаганнями буде Чемпіонат світу UCI у Берліні з 26 лютого по 1 березня. Здобувши срібло на чемпіонаті світу та у Європейських іграх у 2019 році наша велосипедистка перебуває в прекрасній формі і не лише може претендувати на участь у Токійській олімпіаді 2020, але й змагатись за медаль! Вітаємо, Олено!