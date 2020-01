Lviv’s Barkom-Kazhany Keeps Rolling

Lviv’s Barkom-Kazhany volleyball team crushed Kharkiv’s Lokomotiv 3-0 twice at home in the 8th round of Ukraine’s Volleyball Super League last month. Sitting atop the standings with 43 points, the team next host’s MHP-Vinnytsia in the 10th round on 24 and 25 January. Besides dominating the local competition, Barkom-Kazhany shocked Greece’s PAOK team to qualify for the CEV Cup quarterfinals – Europe’s top-tier volleyball competition. The team next hosts Austria’s Hypo Tirol AlpenVolleys HACHING at Halychyna Sports Palace on 29 January. Lviv Today congratulates the team on their success and – along with Leopolitan sports fans across the city – wishes the team the best of luck in the upcoming games!

Успіхи "Барком-Кажанів"

Львівська волейбольна команда "Барком-Кажани" двічі розгромила харківський "Локомотив" з рахунком 3:0 вдома у 8 турі Суперліги України минулого місяця. Команда займає вершину турнірної таблиці з 43 очками і наступну гру 10 туру проведе на полі "MХП-Вінниця". Будучи лідером національного чемпіонату наші волейболісти перемогли в Греції команду ПАОК і вийшли у чвертьфінал Кубка CEV – найвищої ліги в Європі з волейболу. Потім "Кажани" прийматимуть австрійську команду "Альпен" у Палаці спорту "Галичина" 29 січня. Наша редакція вітає команду з такими успіхами та разом з усіма її шанувальниками бажає нашим хлопцям удачі в майбутніх поєдинках!