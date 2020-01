Leopolitan Wins WBC Muay Thai World Featherweight Championship

Olena “The Hunter” Ovchynnikova – a Leopolitan featherweight kickboxer and flyweight mixed martial artist – captured the World Boxing Council Muay Thai featherweight world title at the Lviv Open Cup in Lviv on 7 December by beating Cindy “The French Cyborg” Silvestre – one of Europe’s most illustrious fighters. Congratulations Olena!

Львів’янка - чемпіон світу WBC Muay Thai

Олена Овчиннікова на прізвисько "The Hunter" - львівська кікбоксерка, що виступає у півлегкій вазі та у змішаних єдиноборствах у найлегшій вазі – здобула титул чемпіонки світу World Boxing Council муай-тай у півлегкій вазі на відкритому кубку Львова 7 грудня, перемігши Сінді Сільвестр на прізвисько "Французький кіборг" – одного з найвідоміших європейських бійців. Вітаємо, Олено!