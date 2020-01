National Indoor Archery Championships

The Lviv Ministry of Defense’s SKA Summer Sports Base welcomed over 200 athletes from 12 regions to the National Indoor Archery Championships in Lviv last month. Lviv’s first team of Serhiy Makarevych, Georgiy Ivanitskyi, and Yaroslav Mokrynsyi captured the men’s Recurve bow title over Chernivtsi, while Lviv’s second team claimed bronze in the women’s event. Lviv’s second team of Kostyantyn Shkolnyi, Serhiy Kushniruk, and Svyatoslav Duliba won the men’s Compoud bow title, while Lviv’s team of Kateryna Palekha, Orysya Khabrovska, and Iryna Shmylska topped Kyiv for the women’s title. Congratulations to all the winners!

Національний чемпіонат зі стрільби з лука

Минулого місяця львівська літня спортивна база Міністерства оборони вітала понад 200 спортсменів з 12 областей на Національному чемпіонаті зі стрільби з лука. Перша львівська команда у складі Сергія Макаревича, Георгія Іваницького та Ярослава Мокринського, стріляючи з традиційного лука, перемогла команду Чернівців, а друга львівська команда завоювала бронзу у змаганнях жінок. Друга львівська чоловіча команда у складі Костянтина Школьного, Сергія Кушнірука та Святослава Дуліби стала чемпіоном у стрільбі з блочного лука, а Катерина Палеха, Орися Хабровська та Ірина Шмильська перемогла киянок в боротьбі за чемпіонський титул серед жінок. Вітаємо всіх переможців!