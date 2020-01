‘Titles’ Dance Championship

Lviv’s Gratsiya Sport Complex welcomed nearly 400 dancers last month when it hosted the Titles Dance Championship. Couples from across Ukraine and all over Europe were in the city to compete in various categories at this spectacular celebration of dance. Organised by Olga Radchenko and Lviv Lider Club of Modern Dance director Irena Bous, couples competed for valuable points in the Latin American World Rankings. Uzhnoukrainsk’s Vitaliy Basarab and Valeria Dibrivna took home top honours in the adult category, while Poltava’s Rostyslav Ridnyi and Sofiya Kapustyna edged out hometown favourites Vladislav Lyubchak and Khrystyna Zaritska in the youth division. Congratulations to all!

Чемпіонат з танців "Титули України"

Двадцятий чемпіонат з танців "Титули України", що пройшов у Львівському спортивному комплексі "Грація" минулого місяця, приймав майже 400 танцюристів з усієї України та країн Європи. В турнірі виступили спортсмени усіх вікових категорій. Організаторами турніру були суддя міжнародної категорії IDO Ольга Радченко та директор львівського клубу сучасного танцю "Лідер" Ірена Бусь; пари змагалися за цінні бали у світовому рейтингу латиноамериканських танців. Віталій Басараб та Валерія Дібрівна з Южноукраїнська стали переможцями турніру у дорослій категорії, а полтавчани Ростислав Рідний та Софія Капустіна випередили львівських фаворитів Владислава Любчака та Христину Заріцьку серед молоді. Вітаємо всіх учасників та переможців!