FC Oleksandriya Latest Team to Call Lviv Home

It was close, but no cigar for the latest team to call the city’s Arena Lviv home in the Europa League as FC Oleksandriya fell just short of qualifying for the playoffs in its first Europa League action after falling at home to Germany’s VfL Wolfsburg on 28 November. Leopolitan football fans and guests of the city were able to catch entertaining matchups with some of Europe’s finest football clubs this autumn, including entertaining comeback draws against Belgium’s Gent and France’s Saint-Etienne, where an electrifying extra time goal in the 91st minute salvaged the single point. Oleksandriya was the latest team to call the stadium home after Shakhtar Donetsk and Zorya Luhansk brought top-quality football to the Western Ukrainian capital. Olimpik Donetsk also called the stadium home for a period of the 2017 Premier League season, while Karpaty Lviv, FC Lviv, and Veres Rivne have all also used the stadium as a home venue. While Shakhtar, Zorya, and Olimpik were forced to relocate due to the war with Russia-supported terrorists in Eastern Ukraine, Oleksandriya moved to the city after UEFA deemed the city to be too far from an international airport and to have insufficient hotel accommodations. The team averaged 7,316 fans in Lviv, up 3.5x the 1,612 fans the team has averaged through eight Ukrainian Premier League home games (in Oleksandriya) this year.

-- Lee Reaney

ФК "Олександрія" прописалась у Львові

Львівські вболівальники та гості міста могли спостерігати захоплюючі поєдинки на стадіоні "Арена Львів" з участю деяких найкращих футбольних клубів Європи цієї осені, зокрема бельгійського клубу "Гент" та французького "Сен-Етьєн". Футбольний клуб “Олександрія” став третім у сезоні-2018/19 української Прем’єр-ліги і отримав право зіграти в груповому етапі Ліги Європи. ФК "Олександрія" визначив львівський стадіон, як свій домашній, для проведення матчів Ліги Європи сезону 2019/2020. Раніше "домашньою" "Арена Львів" була також для футболістів Донецького "Шахтаря" та Луганської "Зорі". Саме завдяки їм львівські вболівальники та гості міста могли спостерігати захоплюючі поєдинки високого класу, не витрачаючись на переїзди в інші міста. На "Арені Львів" приймав гостей донецький "Олімпік" в сезоні Прем'єр-ліги 2017 року, а також "Карпати Львів", "ФК Львів" та "Верес" Рівне. Якщо "Шахтар", "Зоря" та "Олімпік" були змушені змінити свій рідний стадіон через війну на сході України, "Олександрія" переїхала після того, як УЄФА визнала, що їх місто розташоване надто далеко від міжнародного аеропорту та має недостатню кількість готелів. В середньому на матчі "Олександрії" приходило 7,316 уболівальників у Львові, що в 3,5 рази більше ніж 1612 вболівальників, які приходили в середньому на її матчі за вісім домашніх ігор української Прем'єр-ліги (в Олександрії) цього року.

Лі Ріні