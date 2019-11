Leopolitan Wins at Corsa dei Santi

Leopolitan long-distance runner Sofia Yaremchuk took top prize at the Corsa dei Santi 10km IAAF Bronze Label road race on 1 November in Via della Conciliazione in Rome, near St. Peter’s Square in the Vatican City. Setting a personal best with a time of 33:01, she beat Kenya’s Ivyne Lagat and defending champion Clementine Mukandanga by over 15 seconds. “The course is fascinating, but it’s also very difficult”, said Yaremchuk, who currently lives in Rome. “I am very happy as I set a personal best in a tough race and beat strong athletes.”

Львів’янка виграла “Забіг Святих” у Римі

Львівська бігунка на великі дистанції Софія Яремчук завоювала головний приз у забігу на 10 км IAAF Bronze Label Corsa dei Santi 1 листопада в Римі, недалеко від площі св. Петра у Ватикані. Прудконога Софія Яремчук перемогла з часом 33:01, випередивши кенійку Івін Лагат та захисницю чемпіонського титулу Клементину Мукандангу на майже 15 секунд. "Траса дуже цікава, але також дуже важка", - сказала С. Яремчук, яка проживає і тренується в Римі. "Я дуже щаслива, бо вдалось встановити особистий рекорд в нелегких перегонах і перемогти сильних суперників ".