Khrystyna Pohranychna - National Champion

Lviv’s brilliant young gymnast Khrystyna Pohranychna is national champion after claiming the top prize at the national rhythmic gymnastics championship last month in Uzhhorod. The 16-year-old won in each category to become Ukraine’s absolute champion. Khrystyna is the first Leopolitan athlete to qualify for the Olympic Games in Tokyo next summer in rhythmic gymnastics. Congratulations Khrystyna and good luck in Tokyo!

Христина Погранична - чемпіонка України

16-річна спортсменка зі Львова Христина Погранична стала чемпіонкою України з художньої гімнастики. Фінал чемпіонату відбувся 25 жовтня в Ужгороді. За сумою балів усіх шести категорій Христина Погранична посіла перше місце, і стала абсолютною чемпіонкою України. Нагадаємо, Христина Погранична стала першою у історії львів’янкою, яка завоювала ліцензію на участь в Олімпійських іграх в Токіо 2020 з художньої гімнастики. Вітаємо Христину та бажаємо гарно виступити у Токіо!