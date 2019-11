Lviv Plans to Bid for 2030 Winter Olympics

Lviv will bid for the 2030 Winter Olympic Games and 2028 Winter Youth Olympic Games and will begin the process next year, said Lviv Mayor Andriy Sadovyy and President of the National Olympic Committee of Ukraine Serhiy Bubka, who visited the Western Ukrainian capital on 24 October. Lviv previously tried for the 2022 Winter Olympic Games, but was forced to withdraw amid the political turmoil following the Russian invasion of Crimea in 2014. “It is not an easy task, but we have enough time to plan everything and build the necessary infrastructure”, said Bubka, considered the finest pole vaulter of all-time, “Those who do not dream, do not win – so let’s work and move in this direction.”

Lviv’s 2022 bid featured ice sport events in the city and skiing events in the Carpathian Mountain communities of Tysovets, Slavske, and Volovets. The 2030 bid should be similar, although Bukovel also hopes to land the skiing events. While the Opening and Closing Ceremonies could be held at Arena Lviv, a new multipurpose arena would have to be built in the city to host events like hockey and figure skating. With the 2028 Summer Olympics slated for Los Angeles, USA, potential rival bids could come from previous hosts like Salt Lake City, USA and Calgary, Canada. The 2022 Winter Olympics will be held in Beijing, China while Milan and Cortina d’Ampezzo, Italy will host the 2026 Games.

Львів посперечається за право провести Олімпіаду-2030

Львів має намір подати заявку на проведення юнацьких Зимових Олімпійських ігор у 2028 році і Зимових Олімпійських ігор у 2030 році. Робота над нею почнеться у 2020 році. Про це заявив мер Львова Андрій Садовий під час зустрічі з президентом Національного олімпійського комітету України Сергієм Бубкою, який прибув до Львова 24 жовтня. Бубка зі свого боку сказав, що Львів цілком має шанси виграти проведення Олімпійських Ігор, адже раніше місто подавало заявку на проведення Олімпіади 2022 року, але пізніше було змушено відмовитися від боротьби через важкі політичні й економічні обставини в країні. "Хто не мріє, той не перемагає. Тому давайте працювати і рухатися в цьому напрямку", - заявив президент НОК.

Заявка на 2022 р. передбачала проведення змагань з льодового спорту у місті, а лижні перегони на прикарпатських гірських базах Тисовець, Славське та Воловець. Заявка на 2030 рік повинна бути аналогічною, хоча Буковель також готовий прийняти проведення змагань з гірських лиж. Церемонії відкриття та закриття могли б проходити на «Арені Львів», але у місті все одно потрібно було б побудувати нову багатоцільову арену для проведення таких заходів, як хокей та фігурне катання. Якщо літні Олімпійські ігри 2028 року заплановані в Лос-Анджелесі, США, заявки на зимові можуть надійти від попередніх господарів, таких як Солт-Лейк-Сіті, США та Калгарі, Канада. Зимові Олімпійські ігри 2022 року пройдуть у Пекіні, Китай, а Мілан та Кортина д'Ампецо, Італія, прийматимуть Ігри 2026 року.