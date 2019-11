Leopolitan cyclist wins medals at European Championships

Leopolitan cyclist Olena Starikova was named Lviv’s October Athlete of the Month after she captured two medals at last month’s UEC European Track Championships in Apeldoorn, Netherlands. The 2020 Olympic medal-hopeful captured silver in the women’s sprint competition and bronze in the women’s 500m time trial at the top-level event. It’s been quite a year for Starikova – she also captured silver in the 500m time trial at the World Championships in Poland and the European Games in Belarus. Congratulations Olena!

Львівська велогонщиця здобула медалі на чемпіонаті Європи

Львівська велосипедистка Олена Старікова була визнана спортсменкою місяця в жовтні за її дві медалі чемпіонату Європи-2019 з велотреку, який відбувся в Апелдорні (Нідерланди). До срібла у спринті Олена додала бронзову медаль у гіті на дистанції 500 м. Зазначимо, що раніше цього року Олена завоювала срібло у гіті на 500 метрів чемпіонату світу 2019, який проходив у Польщі,. А на Європейських іграх 2019 Мінську вона також посіла друге місце в тому ж виді програми. Вітаємо Олену!