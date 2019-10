Pavlo Korostylov Triumphs Again

Lviv’s marvelous Pavlo Korostylov was the star at last month’s European Rifle & Pistol Championships in Bologna, Italy, winning eight of the team’s 14 medals. The Leopolitan sharpshooter won 3 gold, 4 silver, and a bronze, while his teammates managed to capture another six bronze medals. Korostylov paced the men’s team to gold in both the 25m Central Fire Pistol and 50m Pistol events, while capturing gold in his signature 25m Standard Pistol event. He also teamed with Olena Kostevych to win silver in the 25m Standard Pistol mixed event. Korostylov earlier became Ukraine’s first athlete to qualify for next year’s Summer Olympics in Tokyo and looks set to star in those games. Congratulations Pavlo!

Нові успіхи Павла Коростильова

Львів’янин Павло Коростильов був зіркою минулого місяця на чемпіонаті Європи зі стрільби з гвинтівки й пістолета в Болоньї, Італія, де із 14 медалей нашої команди він завоював 8: 3 золоті, 4 срібні та 1 бронзову медаль, а його товариші по команді здобули ще шість бронзових медалей. Коростильов виступав у змаганнях на дистанції 25 м у стрільбі з пістолета центрального бою, а також на дистанції 50 м і здобув золото на дистанції 25 м зі стандартного пістолета. Разом з Оленою Костевич він завоював срібло у змаганнях зі стандартного пістолета на дистанції 25 м в міксі. Раніше Коростильов став першим спортсменом з України, який пройшов відбір на літні Олімпійські ігри в Токіо 2020 і має всі шанси стати зіркою змагань. Вітаємо, Павле!