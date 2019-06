Lviv’s Dynamo Wins Water Polo Championship

Lviv’s SKA sports complex hosted the 2019 Water Polo National Championship on 2 June, which was appropriate as both finalists hailed from Ukraine’s water polo capital. The final saw hometown favourites Dynamo top the Lviv School of Physical Culture 9-6 to claim the national championship. In what has become a Dynamo tradition after winning major tournaments, the overjoyed team tackled popular coach Oleksiy Shvedov right into the pool! Congratulations Dynamo!

Львівські динамівці знову чемпіони!

У басейні львівського спортивного комплексу СКА 2 червня відбувся фінал Національного чемпіонату з водному поло 2019 року, що й не дивно, оскільки обидва фіналісти прописані у столиці водного поло України. У фіналі турніру динамівці перемогли команду Львівського університету фізичної культури з рахунком 9:6 і стали чемпіонами вдруге поспіль і вшосте загалом. Традиційно після перемоги ватерполісти на радощах скинули свого тренера Олексія Шведова в басейн. Вітаємо динамівців!