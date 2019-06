Lviv’s Barkom-Kazhany Wins Volleyball National Championship

Lviv’s Barkom-Kazhany volleyball team is Ukraine’s newest national champion after knocking off Vinnytsia’s Heart of Podillya in an entertaining final in the city on 24 April. Barkom-Kazhany won their first Ukrainian Volleyball Super League title by winning the final series 3-0, including a thrilling, come-from-behind 3-2 five-set win (23-25, 25-16, 29-31, 25-18, 15-7) in the finale. Lviv Today congratulates the team on becoming Champions of Ukraine!

Львівські «Барком-Кажани» чемпіон України з волейболу

Львівська чоловіча волейбольна команда "Барком-Кажани" вдруге поспіль стала чемпіоном України, перемігши у нелегкому фінальному поєдинку "Серце Поділля" з Вінниці на їх полі 24 квітня. "Барком-Кажани" виступили більш, ніж успішно в суперлізі українського волейболу, вигравши фінальну серію з рахунком 3:0, включно із захоплюючою перемогою з рахунком 3:2 (23:25, 25:16, 29:31, 25:18, 15:7) у фіналі. Lviv Today вітає команду з чемпіонством!