Lviv’s Halychanka Ukrainian Handball Champions

Lviv’s Halychanka women’s handball team won their fifth Ukrainian Super League championship after defeating Uzhhorod’s Karpaty 25-16 (10-8) on 16 April. The superior play of Ukraine’s top team saw our ladies lead the way in the regular season too. The Halychanka have become one of Lviv’s most popular and successful teams over the last few years and have developed a passionate and dedicated fan following. Their fans – and Lviv Today – wish to congratulate the girls on their continued spectacular achievements!

Львівська "Галичанка" - чемпіон України з гандболу

Львівська жіноча гандбольна команда "Галичанка" 16 квітня вп’яте поспіль стала чемпіоном суперліги України. Львівські гандболістки також впевнено виступали у поєдинках протягом усього сезону. За останні кілька років львівська "Галичанка" стала однією з найпопулярніших і успішних команд Львова, завоювавши прихильність і вдячність своїх вболівальників. Наша редакція приєднується до шанувальників "Галичанки" і вітає дівчат з таким чудовим досягненням!