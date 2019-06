Ukraine’s Women Wrestlers Best in Europe

Fans at the European Wrestling Championships in Bucharest became rather familiar with the Ukrainian anthem as three Ukrainians topped the podium in five events at last month’s event. Oksana Livach, Iryna Husyak, and Lviv’s-own Alla Cherkasova showed they are primed for next month’s European Games with splendid performances in Romania. Livach took a 6-4 lead with less than 15 seconds left to win her first European title in the 50 kg division, while Husyak had less trouble controlling Bulgaria’s Evelina Nikolova in the 55 kg final, winning 10-4. Hot off of being named Ukraine’s ‘Sensation of the Year’ at the Heroes of Sports event in Kyiv last month, reigning world champion Cherkasova topped Czechia’s Adela Hanzlickova in an entertaining 68 kg event, winning 11-6.

Oksana Livach and Alla Cherkasova were named Lviv’s April Athletes of the Month for their exceptional performance at European Wrestling Championships! Congratulations to all the ladies!

Українські борчині - найкращі в Європі

На європейському чемпіонаті з боротьби в Бухаресті минулого місяця тричі піднімався український прапор і звучав український гімн на честь наших спортсменок. Оксана Лівач, Ірина Гусяк та львів'янка Алла Черкасова своїми чудовими виступами в Румунії показали, що вони готові до європейських змагань наступного місяця. Оксана Лівач перемогла болгарку Міглену Селішку в поєдинку з рахунком 6:4 менш ніж за 15 секунд і здобула свій перший європейський титул у категорії до 50 кг, а Ірина Гусяк переборола іншу представницю Болгарії Евеліну Ніколову у фіналі до 55 кг, з рахунком 10:4. Визнана минулого місяця "Сенсацією року" чемпіонка світу Алла Черкасова перемогла Аделу Ганзлічкову з Чехії у фіналі турніру в категорії до 68 кг з рахунком 11:6. Борчинь Оксану Лівач та Аллу Черкасову було визнано найкращими спортсменками Львівщини за підсумками квітня за прекрасний виступ на на чемпіонаті Європи з боротьби. Вітаємо наших дівчат!