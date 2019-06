Run the World – Lviv Half Marathon

Lviv hosted the ‘Run the World – Lviv Half Marathon’ last month, where racers competed in one of many distances, including the 3 km charity run, the 10 km race and, of course, the 21 km course. There were also special races for the kids of 100m and 300m. The half marathon is one of athletics’ fastest-growing sports, with new races popping up all over the world. Mayor Andriy Sadovyi greeted over 2000 runners and took part together with his three sons in the charity run. A Ukrainian record was set when 41-year-old Zoreslav Kainskyi finished the 21 km course while wearing an 8.5 kg bulletproof vest. Each runner that took part in the Lviv Half Marathon received a medal to commemorate their exhilarating experience.

Run the World - львівський півмарафон

Минулого місяця у Львові пройшов львівський півмарафон Run the World, де бігуни змагались на кількох дистанціях, включно з трикілометровим благодійним забігом, 10 кілометрів і звичайно ж, 21 кілометр. Там були також спеціальні змагання для дітей на дистанції 100 і 300 м. Півмарафон - це один з видів легкої атлетики, що найшвидше розвивається по всьому світу. Міський голова Андрій Садовий привітав понад 2000 бігунів і взяв участь у благодійній акції разом з трьома своїми синами. На змаганнях був встановлений рекорд України, коли 41-річний Зореслав Каїнський подолав дистанцію 21 кілометр, несучи на собі броньовану камізельку вагою 8,5 кг. Усі учасники змагань отримали пам’ятні медалі та цінні подарунки.