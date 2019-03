Silver for Lviv’s Starikova at Cycling Worlds

Lviv’s Olena Starikova came back with silver from the world championships in Poland last month after falling in the women’s 500 m time trial final. She was clipped by Russia’s Daria Shmeleva by just 0.295 seconds on the way to her runner-up finish. After capturing silver at last year’s European championships, Starikova will look for continued success at this summer’s European Games in Minsk, Belarus and next summer’s Summer Olympic Games in Tokyo.

Велоспорт: перша медаль чемпіонату світу з велоспорту за 11 років для України

Львів'янка Олена Старикова повернулась зі сріблом з чемпіонату світу в Польщі минулого місяця після того, як потрапила до жіночого фіналу на дистанції 500 метрів. Росіянка Дарія Шмельова випередила її лише на 0,295 секунди на шляху до фінішу. Після здобутого срібла на чемпіонаті Європи минулого року О. Старикова буде виступати на Європейських Іграх цього літа в Мінську та на літніх Олімпійських іграх в Токіо.