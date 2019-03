Equestrian Sport Championship

The Burevisnyk Equestrian School hosted the Equestrian Sport Championship for the Lviv region last month. Over 100 athletes from across Ukraine competed in the dressage and hurdle’s events. Leopolitans Khrystyna Ivankiv and Anastasiya Matiyovska were among the winners in the hurdle’s competition with jumps of 70 cm and 50 cm. Hometown favourite Khrystyna Zub starred in the adult competition on her horse Baccara. Organisers hope the event popularizes equestrianism in the region as an active lifestyle for both children and adults.

Чемпіонат з кінного спорту

У дитячо-юнацькій кінноспортивній школі "Буревісник" минулого місяця пройшов чемпіонат Львівської області з кінного спорту. У програмі були два види змагань - виїздка та конкур, в яких виступили понад 100 спортсменів з усієї України. Львів’янки Христина Іванків та Анастасія Матійовська стали переможцями у подоланні перешкод 70 та 50 см. Ще одна львів’янка - Христина Зуб успішно виступила у змаганнях дорослих на своєму коні Баккара. Організатори змагань ставлять своєю метою популяризацію кінного спорту як активного способу життя для дітей і дорослих.