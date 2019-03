Oleksiy Demyanyuk Memorial High Jump Competition

Lviv’s University of Physical Culture hosted the 20th annual Oleksiy Demyanyuk Memorial High Jump tournament last month. Demyanyuk was a Ukrainian Soviet high jumper that had the world’s best jump in 1981 at 2.33 metres and finished 11th at the 1980 Summer Olympics in Moscow. His son Dmytro is also a high jumper and one of the organisers of the competition. Lviv jumpers Vadym Kravchuk (2.23m) and Yuriy Krymarenko (2.20m) finished at the top of the men’s standings, while Kyiv’s world championship silver medalist Yuliya Levchenko topped the women’s competition.

Меморіал Олексія Дем'янюка

У Львівському університеті фізичної культури в лютому відбувся 20 щорічний турнір зі стрибків у висоту пам’яті Олексія Дем'янюка. О. Дем'янюк був українським стрибуном, який виступав у ті часи за збірну СРСР і встановив свій особистий рекорд – 233 см, який став найкращим у світі стрибком 1981 року та посів 11 місце на літніх Олімпійських іграх у Москві 1980 року. Його син Дмитро також став стрибуном і одним з організаторів змагань. Львівські спортсмени Вадим Кравчук з результатом 223 см і Юрій Кримаренко - 220 см стали лідерами змагань серед чоловіків, а срібна призерка чемпіонату світу Юлія Левченко - посіла перше місце.