Volleyball: Lviv Winners in Volleyball’s Super League

Lviv’s Barkom-Kazhany continues to be the class of Ukraine’s Volleyball Super League, leading the way with 62 points in 12 rounds – seven points up on Sertse Podillya. The team twice knocked off Kharkiv’s Yuracademia in early February and is in a great position with just two rounds to play before the playoffs. You can catch the team’s final regular season games on 8-9 March against Sumy’s ShVSM-SumDU. Come on out and support your team – they’re the best in Ukraine!

Волейбол: Льві’яни лідери супер-ліги

Після завершення 12 туру чоловічої суперліги з волейболу «Баром-Кажани» продовжують очолювати турнирну таблицю з 62 очками, випереджаючи найближчого переслідувача ВК «Серце Поділля» на 7 очок. У матчах, проти харківської «Юракадемії» львів”яни двічі перемогли з рахунками: перша гра 3:0 та 3:1. До серії плій-офф лишається зіграти ще два тура. Заключний, 14 тур «Кажани» проведуть вдома 8 та 9 березня проти сумчан «ШВСМ-СумДУ». Прекрасна нагода підтримати наших волейболістів!