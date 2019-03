Ukraine’s triumphal silver in Parallel Snowboard

Postgraduate of Lviv State University of Physical Culture Annamari Dancha won silver at the Freestyle Ski and Snowboard World Championships that took place in USA from February 1 to 10.

Annamari made her World Cup debut in October 2006. As of January 2018, her best finish is 8th, in a parallel giant slalom in Bulgarian Bansko in 2017–18 season. That season became the most successful for her: 1 finish in Top-8 and four more finishes in Top-16. 10 more times she qualified for knockout stage at World Cup predominantly in parallel giant slalom. Her best overall finish is 22nd, in 2010–11, when she thrice qualified for knockout stage.

She qualified to represent Ukraine at the 2018 Winter Olympics in Pyeongchang. In parallel giant slalom she finished 28th which was last place due to her disastrous first run. In February 2019, she ranked 6th in PGS event at the World Championships which was the best ever result for Ukraine at snowboarding competitions of the highest level. But the next day she surprised everybody by winning a silver medal in parallel slalom which was the first ever medal for Ukraine at international snowboard competitions of the highest level.

Тріумфальне срібло України в паралельному сноуборді

Аспірантка Львівського державного університету фізичної культури Аннамарі Данча завоювала срібло на чемпіонаті світу з фрістайлу та сноуборду, який проходив у США з 1 по 10 лютого.

Аннамарі дебютувала на Чемпіонаті світу в жовтні 2006 року. Станом на січень 2018 року її найкраще досягнення – восьме місце у паралельному гігантському слаломі у болгарському місті Банско в сезоні 2017–18. Цей сезон став для неї найуспішнішим. Ще 10 разів вона претендувала на вихід у фінал Чемпіонату світу переважно в паралельному гігантському слаломі. Її найкращий загальний фініш – 22 місце у сезоні 2010–11, коли вона тричі пройшла відбіркову кваліфікацію.

Аннамарі Данча представляла Україну на зимових Олімпійських іграх 2018 року в Пхенчхані. В паралельному гігантському слаломі вона посіла останнє 28 місце через падіння в першому спуску. У лютому 2019 року вона посіла 6 місце в паралельному гігантському слаломі на Чемпіонаті світу, що було найкращим результатом для України на змаганнях зі сноубордингу найвищого рівня. Але вже наступного дня вона здивувала всіх, здобувши срібну медаль в паралельному слаломі, яка сталп першою медаллю для України на міжнародних сноуборд-змаганнях такого рівня.