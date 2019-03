January Athlete of the Month: Olena Starikova

Leopolitan cyclist Olena Starikova was named Lviv’s Athlete of the Month for January after starring in several international events. At the 5th round of the Tissot UCI Track Cycling World Cup in New Zealand, Starikova won silver in the individual sprint event. She won another silver in Hong Kong for the 6th round, this time alongside Lyubov Basova in the women’s team sprint. Congratulations Olena!

Спортсменка січня - Олена Старикова

Олена Старикова, яка представляє Львівську область та Збройні сили України, була визнана найкращою спортсменкою місяця у січні за її успішні витупи у кількох міжнародних змаганнях на велотреку. Зокрема, у січні О. Старикова здобула дві срібні медалі на етапах Кубка світу в індивідуальному - у Новій Зеландії та командному спринті в Гонконгу - разом з Любов’ю Басовою. Вітаємо Олену!