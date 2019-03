Leopolitan Wins Bronze in Badminton

The Badminton National Cup took place in Kyiv over the 30 January to 2 February weekend, where Lviv was represented by athletes from the Children & Youth sports school and local badminton club. Lviv’s Hrystyna Dzhangobekova won bronze and is now ranked in the Top 16 in Ukraine. Lviv Today congratulates Hrystyna and her coaches Oksana Grechanyuk and Ivan Karatnyk.

Львівська бадмінтоністка серед призерів

Турнір з бадмінтону Національного Кубка 2019 року відбувся в Києві 30 січня - 2 лютого. Львів представляли спортсмени дитячо-юнацької спортивної школи та місцевий бадмінтонного клубу. Львів’янка Христина Джангобекова завоювала бронзову медаль на цьому турнірі і стала однією з 16 найкращих бадмінтоністів України. Lviv Today вітає Христину, а також її тренерів Оксану Гречанюк та Івана Каратника.