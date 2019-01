Winter Fairy Tale Gymnastics

Lviv’s Halychyna Sports Palace hosted the 2018 Winter Fairy Tale national artistic gymnastics tournament on 8-9 December. Nearly every region of Ukraine was represented among the 326 participants aged 6 to 18 years old, alongside athletes from Poland, Moldova, and Belarus. Timed to coincide with the beginning of Lviv’s holiday season, the competition also featured a festive concert program and sweets and other memorable prizes for participants. Representing Lviv’s Galeon Sports School, Lviv’s-own 15-year-old Anastasiya Puhach was named overall champion.

Зимові змаганні з художньої гімнастики

У Львівському Палаці спорту "Галичина" 8-9 грудня відбувся Національний турнір з художньої гімнастики "Зимова казка" 2018 року. Майже з усіх областей України прибули 326 учасників віком від 6 до 18 років, а також спортсмени з Польщі, Молдови та Білорусі. Оскільки початок змагань збігся з початком новорічно-різдвяного сезону у Львові, у програмі була також і святкова концертна програма, солодощі та інші пам'ятні призи для учасників. Представниця львівської спортивної школи Galeon 15-річна Анастасія Пугач була визнана абсолютною чемпіонкою.