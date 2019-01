Lviv’s Buksa Becomes National Chess Champion

Lviv’s Nataliya Buksa became the latest chess prodigy from Lviv to capture a national title after winning the Ukrainian Women’s Chess Championships in Kyiv last month. Buksa bested nine of the country’s finest chess players in a 10-player round-robin event that was highlighted with her claiming the title over Ternopil’s Olha Babiy. Buksa won the World Girls’ Junior Chess Championship in 2015, becoming a grandmaster and qualifying for the 2017 Women’s World Chess Championships. She finished 52nd at that tournament, where Lviv region’s Anna Muzychuk lost the final in rapid tie-breaks. Congratulations to our new Ukrainian champion – Nataliya Buksa!

Наталія Букса - чемпіонка України з шахів

Студентка юридичного факультету львівського національного університету Наталія Букса здобула титул чемпіонки України з шахів у Києві минулого місяця. Наталія стала найкращою в турнірі з 10 учасницями, вигравши чорними партію у Ольги Бабій з Тернополя. Вона набрала 6 очок і випередила Інну Гапоненко на 0,5 бала.А раніше Наталія Букса виграла чемпіонат світу серед юніорів 2015 року, який проводився у Хантимансійську, здобувши титул гросмейстера і закваліфікувалась на жіночий Чемпіонат світу з шахів 2017 року. На тому турнірі вона зайняла 52 місце, де інша львів’янка Анна Музичук програла у фіналі. Вітаємо нашу нову чемпіонку України!