Lviv’s Wrestlers Shine at World Championships

Leopolitan wrestlers put on quite a show at the Wrestling World Championships in Budapest last month, claiming three medals. More than 850 athletes from 97 nations faced off to claim one of the 30 world titles in freestyle, Greco-Roman, and women’s divisions. Lviv State University graduate Alla Cherkasova is on top of the world after claiming the up to 68kg division title with a dramatic 15-10 win over France’s Selena Kumba. Other Lviv State University graduates awarded in Budapest included 21-year-old Oksana Livach, who claimed bronze in the up to 50kg class, and former world champion Yuliya Tkach-Ostapchuk, who claimed bronze in the up to 62kg division. Congratulations to all the girls! Thanks for her excellent performance Alla Cherkasova became October Athlete of the Month.

Львівські дівчата – призерки Чемпіонату світу з боротьби

Львівські спортсменки вдало виступили на чемпіонаті світу в Будапешті минулого місяця, здобувши три медалі. У змагання взяли участь понад 850 спортсменів з 97 країн, які боролись за отримання одного з 30 титулів чемпіонату світу у вільній, класичній та боротьбі для жінок. Випускниця Львівського державного університету Алла Черкасова стала чемпіонкою світу в категорії до 68 кг, здобувши перемогу над Селеною Кумбою з Франції. Ще дві випускниці Львівського державного університету здобули бронзові медалі в Будапешті - 21-річна Оксана Лівач у категорії до 50 кг, та колишня чемпіонка світу Юлія Ткач-Остапчук, у категорії до 62 кг. Вітаємо наших дівчат! За високі спортивні досягнення Алла Черкасова була визнана спортсменкою місяця у жовтні.