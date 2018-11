Leopolitan Wins Bodybuilding World Championship

One of the most striking stars of the Leopolitan bodybuilding school is Oksana Brygidyr and she continues to show the world how fit Leopolitans can be. Already the 2015 world champion and a European and Olympia Europe champion, Brygidyr topped some of the world’s fittest athletes at the IFBB World Fitness Championships in Bialystok, Poland last month. Not a single woman in the world could best her in the Bikini Fitness up to 169cm category. A stable, professional, and self-confident young woman, she’s set to show what Lviv is made of to the world for years to come! Congratulations Oksana!

Львів’янка – чемпіонка світу з фітнесу

Чемпіонат світу з фітнесу IFBB відбувся 26-28 жовтня у польському місті Білосток. На цих змаганнях виступила найяскравіша зірка львівської школи бодібілдингу Оксана Бригідир. Вперше вона здобула чемпіонський титул 2015 року. А цього року вона зробила це, вдруге у своїй кар'єрі. Також Оксана має у своїй скарбничці дві престижні нагороди "Arnold Classic Europe". Вона дуже стабільна, дуже професійна, дуже впевнена в собі і йтиме до нових перемог. До речі, збірна України стала чемпіоном у командному заліку. Вітаємо всіх переможців і бажаємо удачі!