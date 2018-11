Ukraine Shines at 2018 Invictus Games

Ukrainian veterans shone at the fourth Invictus Games, held in Sydney, Australia from 20-27 October. War veterans from 18 countries competed in 13 sports and our Ukrainian heroes returned home with 20 medals. The seven gold, ten silver, and three bronze medals were six more than the Ukrainian team won last year in Canada and good enough to finish fifth in the medal count. Ukraine sent a team of 15 veterans-turned-athletes and seven team members will return to the line of duty. Archers Maia Moskyvych, Andriy Usach, and Lviv’s Serhii Shymchak – an ATO veteran from the Luhansk oblast in 2014-15 – claimed gold in the team event. Congratulations to all participants!

Україна на Іграх Нескорених 2018

На далекому Австралійському континенті, в Сіднеї, 20-27 жовтня, відбулись четверті Ігри Нескорених (Invictus Games), де ветерани війни з 18 країн світу змагались у 13 видах спорту. Українська команда повернулась додому зі свого другого виступу на цих змаганнях, здобувши 20 медалей - сім золотих, десять срібних і три бронзові, ставши п'ятою за кількістю медалей. Цього разу наша команда виграла на 6 медалей більше, ніж торік у Канаді. До Австралії від України поїхала команда з 15 спортсменів-ветеранів; семеро з них повернуться на службу Вітчизні. Лучники Майя Москвич, Андрій Усач та львів’янин Сергій Шимчак - ветеран АТО, який брав участь у операціях в Луганській області (2014-2015), здобули золото у командному заліку. Вітаємо всіх учасників!