Lviv Wins Two Golds at Wheelchair Fencing European Championships

Leopolitan Paralympic athletes Andriy Demchuk and Nataliya Morkvych won two gold medals at the 2018 IWAS (International Wheelchair and Amputee Sports) Wheelchair Fencing European Championships in Terni, Italy. Demchuk claimed the men’s sabre title, while Morkvych captured the ladies’ sabre crown. Congratulations to the athletes and their coaches!

Двоє золотих медалістів чемпіонату Європи з фехтування на візках

Спортсмени паралімпійці львів’яни Андрій Демчук і Наталія Морквич завоювали дві золоті медалі на Чемпіонаті Європи з фехтування на візках 2018 року в італійському м. Терні. Андрій Демчук (тренери Світлана Колесникова та Віктор Нікулін) став переможцем у фехтуванні на шаблях, і Наталія Морквич (тренери: Андрій та Світлана Колесникова) – теж у фехтуванні на шаблях. Вітаємо спортсменів та тренерів!