Wozniak Wins Bronze in Rhythmic Gymnastics

Leopolitan gymnast Anastasia Wozniak won a bronze with the national team at the Rhythmic Gymnastics World Championships in Sofia, Bulgaria last month. Alongside Valeria Hanina, Diana Mezherytska, Tetyana Dovzhenko, and Alina Byhno, the team finished third in the balls and ropes competition. Sergey Bubka, President of the National Olympic Committee of Ukraine, congratulated the athletes and wished them continued success.

Ритмічна гімнастика: Анастасія Возняк виграє бронзу

Львів’янка Анастасія Возняк у складі збірної України здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу з художньої гімнастики, що проходив у Софії. Українська команда в складі Анастасії Возняк, Валерії Ханіної, Діани Межерицької, Тетяни Довженко й Аліни Бихно у вправах з м'ячами і скакалками посіли третє місце. Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав спортсменок і побажав їм удачі на наступних змаганнях.