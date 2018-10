Golden Autumn Archery Tournament

The 55th annual Golden Autumn archery tournament attracted nearly 250 archers from around Ukraine and across Europe to the Western Ukrainian capital last month. The competition took place at the Dynamo sports campus, while Leopolitan sports lovers and guests of the city were treated to the event finals in front of the city’s iconic Opera & Ballet Theatre. The home fans had people to cheer for too, as Lviv State University of Physical Education graduates Veronica Marchenko and Markiyan Ivashko took home silver medals!

Золота осінь 2018

П'ять днів у Львові тривав 55-й міжнародний турнір зі стрільби з лука "Золота осінь", в якому взяли участь 246 лучників з Білорусі, Польщі, Великобританії, Ізраїлю та 11 областей України. Змагання проходили на території навчально-спортивної бази "Динамо", а фінали могли бачити всі львівські любителі цього прекрасного спорту й численні гості міста на площі перед оперним театром. Приємно, що срібні медалі на цьому престижному міжнародному турнірі здобули випускники Львівського державного університету фізичного виховання Вероніка Марченко та Маркіян Івашко.