Silver at World Chess Olympiad

At the World Chess Olympiad which took place during September 27th -October 5th in Batumi, Georgia Ukrainian women’s team consisting of Anna Muzychuk, Mariya Muzychuk, Julia Osmak, Natalia Zhukova and Anna Ushenina became silver medal winners. Having same amount of scores as team of China, they however ended on second place.

Ukrainian chess player Anna Muzychuk was awarded the Caissa Award - beautiful cup by Lobortas Classical Jewelry House, as best female chess player for her 2016 performance. Muzychuk, who already had the title of world champion in chess under the age of 20, became one of the top three world leaders with the score of 2,564 point. Only two champions, China’s Hou Yifan and Jiu Wenjun outscored her result. However, among European chess players, Muzychuk ranked first. “Delighted to become the winner of the prestigious Caissa Award as the best female chess player of Europe in 2016.” Muzychuk wrote on Instagram.

Срібло на всесвітній шаховій олімпіаді

На всесвітній шаховій олімпіаді, що відбулась з 27 вересня до 5 жовтня в Батумі, українська жіноча команда, у складі Анни Музичук, Марії Музичук, Юлії Осмак, Наталії Жукової та Анни Ушеніної здобула срібні медалі. Набравши стільки ж очок, як і команда Китаю, вони, однак, посіли друге місце.

Українська шахістка Анна Музичук отримала премію Caissa Award- прекрасний кубок від ювелірного дому "Лобортас", як найкраща шахістка 2016 року. А. Музичук, яка вже мала титул чемпіонки світу з шахів у віці до 20 років, стала однією з трьох провідних світових шахісток з результатом 2,564 очка. Тільки дві чемпіонки, китаянки Хоу Іфань і Цзю Веньюнь, перевищили її результат. Проте серед європейських шахісток наша зайняла перше місце. "Мені дуже приємно стати лауреатом престижної премії Каїсси і отримати звання найкращої шахістки Європи 2016 року" - написала А. Музичук в Instagram.