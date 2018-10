September Athlete of the Month: Pavlo Korostylov

Lviv’s amazing Pavlo Korostylov was named Lviv’s September Athlete of the Month for his exceptional performance at the ISSF World Shooting Championships held in Changwon, South Korea from 2-14 September. The 21-year-old Korostylov claimed the title in the 25m standard pistol event, while capturing bronze in the centre fire pistol competition. He added a third medal as the Ukrainian team claimed bronze in the 25m standard pistol team event. The 2014 Youth Olympics champion also nabbed a spot at the 2020 Summer Olympics in Tokyo, Japan – his first Olympic Games – by finishing fourth in the 10m air pistol event. Congratulations Pavlo!

Спортсмен місяця у вересні: Павло Коростильов

Павло Коростильов визнаний спортсменом місяця вересня за прекрасний виступ на 52 Міжнародному чемпіонаті, який проходив у Чанвоні, Південна Корея, з 2 по 14 вересня 2018 року. Павло здобув золоту медаль у стрільбі зі стандартного пістолета на 25-метровій дистанції і став чемпіоном світу, а у стрільбі на 25-метровій дистанції з пістолета центрального бою він виграв бронзову медаль. Він також зайняв третє місце на 25-метровій дистанції у командному заліку. Павло Коростильов також отримав кваліфікацію на літні олімпійські ігри 2020 року, вигравши ліцензію на Чемпіонаті Світу, де він зайняв четверте місце на 10-метровій дистанції у стрільбі з пневматичного пістолета.